Basket. La Proger Chieti nella tana del Verona. Roseto: sfida allo Jesi

ABRUZZO. Il calendario obbliga tutti a procedere a tappe forzate, neanche il tempo di gustare la bella e sofferta vittoria contro Recanati che subito incombe un altro impegno. I teatini si apprestano ad affrontare l’ostica trasferta veronese. I padroni di casa, nonostante un roster di primissimo livello, sono fermi a 8 punti, gli stessi delle Furie. Dopo il cambio in panchina, fuori Frates e dentro Dalmonte, Verona ha rimediato due sconfitte (con la Virtus 70-63 e con Ravenna 78-70) ed una vittoria (con Forlì 84-59), ben poco rispetto alle attese. Lo starting five gialloblù vede Dawan Robinson, campione della Basketball Bundesliga nella stagione 2014-2015 con con la canotta del Bamberg, in regia, insieme all’MVP della coppa italia di lega 2 Marco Portannese. Il ruolo di ala piccola è affidato a Michael Antonio Frazier II, 17,6 punti a gara in 32,9 minuti, mentre quello di ala grande è occupato da giovane Leonardo Totè, che nella passata stagione ha vinto questo campionato con la canotta della Leonessa Basket Brescia. Sotto le plance andrà a battagliare con il nostro Mortellaro, in un duello tra paisà, l’italo-americano Diliegro, ex Mens Sana Siena (12,5 punti e 10,1 rimbalzi a partita). La panchina veneta annovera nomi di qualità comei Nicolò Basile, play classe ’95 ex Forlì e Pesaro, capitan Boscagin, l’ex Fortitudo Rovatti, l’ala centro Yande Fall, italo senegalese ex Latina (6,3 punti ad incontro) e David Brkic, fortissimo centro ex Ferrara (15,4 punti e 7,2 rimbalzi). Una squadra, insomma, quella veneta, da primi posti e che inaspettatamente naviga invece nelle retrovie.





ROSETO. L'AVVERSARIO SI CHIAMA JESI



Avversaria degli Sharks nell'11^ giornata di campionato è l'Aurora Jesi di coach Cagnazzo.

Si tratta di uno scontro tra due squadre partite con gli stessi obiettivi, ed ora, dopo un terzo di campionato, si trovano distanti 4 punti: i marchigiani ne hanno infatti raccolti 10 fin ora, con un bilancio di 5 vittorie e 6 sconfitte. Andamento strano quello dei neroarancio, che sono partiti con 3 successi di fila prima di un digiuno lungo 6 turni, terminato con i due colpi contro Ferrara e Forlì con cui si sono rilanciati ai margini della zona play-off. Il roster messo insieme per questa stagione non è assolutamente da sottovalutare: probabilmente manca un esterno italiano che faccia la voce grossa, ma le scelte sugli americani e sui lunghi, tutti di lunga esperienza, sono state tutte indovinate. Ex di turno da una parte Paolo Paci e dall'altra Giga Janelidze. Palla a 2 domani alle ore 18,00 a Roseto.