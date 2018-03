Pallavolo. Sieco Service Ortona a caccia di un altro successo con Santa Croce

ORTONA. Sarà un vero e proprio mezzogiorno di fuoco per i ragazzi di coach Lanci chiamati nella tana dei Lupi in quel di Santa Croce. I padroni di casa saranno al completo con gli arrivi del cubano Angel Dennis e del regista Valerio Vermiglio, veri e propri miti della pallavolo.

Grandi nomi in casa Kemas che si aggiungono al già competitivo gruppo formato da Elia, Del Leon Guimaraes, Tamburo e Bonetti e tutti i giovani talenti presenti nella rosa. Insomma una vera e propria montagna da scalare per gli ortonesi, che partiranno domani alla volta della città pisana.

Niente paura ma giusta concentrazione per la Sieco che dovrà sicuramente sfoggiare un ottima prestazione per poter portare punti preziosi a casa.

Dopo la vittoria di ieri al Palazzetto dello Sport lo spirito è sicuramente diverso in casa Impavida, ma c'è voglia di guardare avanti e continuare a crescere come gruppo.

A parlare del prossimo impegno è coach Nunzio Lanci: «Sicuramente dopo l'arrivo di rinforzi di qualità, come Dennis e Vermiglio, Santa Croce diventa una candidata alla promozione. Per noi sarà una partita utile per migliorare e portare punti a casa per rimanere attaccati al treno del quinto posto. Dobbiamo giocare questo match con intensità in difesa ed essere coraggiosi al servizio e in attacco, ovviamente senza mai mollare».









Le altre gare 2a giornata Ritorno – Girone Bianco Serie A2 UnipolSai Domenica 11 dicembre

ore 16.00 BCC Castellana Grotte – Sigma Aversa

ore 18.00 Aurispa Alessano – Golden Plast Potenza Picena / Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania – Club Italia Crai Roma / Emma Villas Siena – Basi Grafiche Geosat Lagonegro