Basket. Continua la corsa del Campli. Domati anche i Lions Bisceglie

CAMPLI. Al PalaBorgognoni va in scena il big match dell’Immacolata tra Globo Inforservice Campli e i Lions Basket Bisceglie, le due squadre appaiate in classifica a 16 punti cercano l’acuto per ergersi a seconda forza del Campionato di Serie B nel girone D. Le premessse di una partita al cardio palma ci sono tutte, due coach Millina e Sorgentone che la Pallacanestro la spiegano da dio, due roster più che competitivi, la cornice del PalaBorgognoni e tanta voglia di prevalere sull’avversario.

Pronti partenza via Bisceglie schiera Antonelli, Potì, Bruno, Cucco e Leggio, i padroni di casa rispondono con Gatti, Bottioni, Serafini, Ponziani, Serroni, i primi attimi in cui le due formazioni si studiano, vengono saltati subito a favore dello spettacolo. Si assiste a un vero e proprio monologo farnese, Gatti & soci imprimono subito il proprio ritmo sia in attacco che in difesa, complice anche la giornata non felicissima degli esterni Lions, viene fuori un primo quarto magistrale da parte della formazione di casa che chiude i primi 5 minuti sul 14-2. La seconda metà del quarto è sempre di marca bianco/rossa dove Serroni è concreto sia in attacco che in difesa, spalleggiato da un Serafini che arpiona qualsiasi pallone che ricade dal ferro. Il quarto recita un funereo 22-7 per gli ospiti che mostrano già dei segni di nervosismo.



Secondo quarto in cui coach Millina invita a spingere ancora i suoi, soprattutto a tappare ogni linea di passaggio in difesa, diventa la fotocopia del primo quarto e si assiste allo straripare del gioco farnese prima sul 26-10 un paio di stoppate difensive da parte Gatti e Duranti poi il dilagare su fine quarto fino alla sirena dell’intervallo sul 35-17 in cui Bisceglie non riesce ad organizzare una vera e propriareazione. Squadre negli spogliatoi, sicuramente catechizzate a fare il massimo anche nei seguenti 20 minuti. Si rientra sul parquet, la musica sembra non cambiare infatti i ragazzi capitanati da Petrucci continuano a macinare gioco e stroncare sul nascere il gioco dei Lions che sembrano un po’ più concreti ma ancora con le polveri bagnate soprattutto dalla media a 5 minuti del terzo quarto il tabellone del PalaBorgognoni recita 51-28 per i padroni. Si va in “garbage time” per i farnesi che cominciano da amministrare il vantaggio, forse perdono qualche palla di troppo, ma con l sensazione di avere tutto sotto controllo. Gattti e Serroni con la regia da premio oscar di Bottioni chiudo l quarto sul 55-35, un più 20 che ha il suono più di una sentenza già scritta, più che di qualcosa di recuperabile per coach Sorgentone e i suoi. Ultimo quarto all’insegna della tranquillità farnese, forse in qualche occasione pure troppa, si amministra ma si concede anche troppo su situazione provate più volte in allenamento comunque il tabellone recita sempre un sicura 60-42 a 5 minuti dalla fine dell’incontro, si gioca un per la gloria un po’ per la differenza punti, ma il ritmo frenetico dei primi due quarti è bene lontano, arriva la sirena che dice 66-54 per la Globo Infoservice Campli.

Il primo passo nel triduo degli scontri impossibili è stato fatto, senza troppo esitare e i due punti sono arrivati, adesso concentrazione per la trasferta non da poco in terra pugliese a San Severo sul campo della Cestistica guidata da coach Coen.



Globo Infoservice Campli - Lions Basket Bisceglie 66-54 (22-7, 13-10, 20-18, 11-19)



Globo Infoservice Campli: Antonio Serroni 20 (2/2, 4/8), Simone Gatti 19 (6/8, 2/9), Bruno Duranti 11 (4/6, 1/6), Alberto Serafini 10 (4/4, 0/2), Riziero Ponziani 4 (1/4, 0/0), Riccardo Bottioni 2 (1/7, 0/1), David Petrucci 0 (0/0, 0/1), Lucio Salafia 0 (0/1, 0/0), Matteo Norbedo 0 (0/0, 0/0), Matteo Stucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Alberto Serafini 12) - Assist: 14 (Riccardo Bottioni 6)

Lions Basket Bisceglie: Alessandro Potì 11 (1/3, 3/5), Riccardo Antonelli 9 (3/7, ½), Santiago Bruno 8 (0/1, 2/5), Marco Cucco 7 (2/4, 1/6), Edoardo Di emidio 7 (2/5, ¼), Riccardo Bartolozzi 6 (2/7, 0/0), Andrea Chiriatti 4 (1/3, 0/3), Gianmarco Leggio 2 (1/3, 0/0), Flavio Comollo 0 (0/0, 0/0), Riccardo Totagiancaspro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Riccardo Bartolozzi 6) - Assist: 5 (Santiago Bruno, Edoardo Di emidio 2)