La We're Ortona ce la mette tutta ma non basta. Montegranaro vince 80-60

ORTONA. Non riesce la "Mission Impossible" agli uomini di Coach Quilici, che si arrendono sotto i colpi della capolista per 80-60.

Dopo un primo tempo equilibrato la Poderosa ha preso il controllo della gara, dimostrando i motivi per cui si trova in vetta alla classifica. Broglia (15+6) il migliore dei padroni di casa, autori dell'ennesima prova corale. Per Ortona da segnalare i 16 punti di Svoboda e la doppia-doppia sfiorata da Capitan Di Carmine (9+8).

Questa sconfitta non deve scoraggiare i biancoblú, che se la sono vista contro la prima della classe riuscendo inizialmente anche a tenere il passo.

La testa va ora alla prossima sfida, l'ultima in casa prima della pausa natalizia, prevista per Domenica 11 Dicembre alle 18 contro Senigallia.





Tabellini



Ortona: Svoboda 16, Martone 4, Castelluccia 10, Agostinone 4, Gialloreto 11, G. Di Carmine 9, Martelli 6, Abassi 0, A. Di Carmine 0, Mlinar n.e.;

Montegranaro: Broglia 15, Rivali 6, Dip 11, Di Viccaro 6, Gueye 12, Paesano 11, Bedetti 12, Diomede 7, Callara 0, Ortenzi 0.