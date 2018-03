Caprari dà la scossa al Delfino. Con il Cagliari è un pari che vale oro

PESCARA. Quasi all'ultimo respiro il Pescara agguanta allo stadio Adriatico un insperato punto col Cagliari e avvicina a 2 lunghezze il quartultimo posto. Decisivo nel finale thrilling Caprari, per un punto che a conti fatti vale più di una vittoria per classifica e morale.

Nessuna sorpresa nell'undici iniziale scelto da Massimo Oddo, con il ballottaggio per il ruolo di punta centrale vinto da Pepe a discapito di Pettinari. In difesa dopo gli infortuni si rivedono dal primo minuto Gyomber e Fornasier, che completano il reparto arretrato insieme a Zampano e Biraghi. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Verre mezze ali. In avanti Benali e Caprari liberi di svariare sulla trequarti.





Nel Cagliari guaio dell'ultim'ora per Rastelli, costretto a rinunciare a Padoin. Elastico 4-3-1-2 con Di Gennaro regista e Farias trequartista a supporto del tandem Sau-Borriello. Solo panchina per gli ex pescaresi Salamon e Melchiorri.

È il Cagliari ad approcciare al meglio il match e a mostrare subito le prime crepe nella retroguardia del Delfino, in ritardo su alcune chiusure e incapace di uscire con precisione dalla propria metà campo.

La prima vera occasione però è creata dai padroni di casa. Sugli sviluppi di un corner per gli ospiti, contropiede di Pepe che pesca nel mezzo Caprari: girata e sfera di poco sul fondo. È il segnale che anche il Cagliari ha più di un problema in fase di non possesso del pallone.

Risposta rossoblù al 17'. Iniziativa di Farias sulla destra e suggerimento arretrato per Sau che complice una deviazione non sorprende Bizzarri. Al 20' torna di nuovo a farsi vivo il Pescara dal limite con Pepe che sfiora il palo.

Al 24' il vantaggio del Cagliari. Lancio lungo per Borriello che con un controllo a seguire si libera della docile marcatura di Gyomber e di sinistro a giro sul secondo palo non lascia scampo a Bizzarri.





Al 34' l'episodio che il Delfino aspettava per riequilibrare le forze in campo. Contropiede di Verre che viene atterrato da Di Gennaro qualche metro fuori l'area di rigore. Grandi proteste dei padroni di casa ma per Doveri non ci sono dubbi: secondo giallo al numero 8 rossoblù e punizione dal limite (calciata malissimo da Caprari, ndr).

In superiorità numerica la spinta del Pescara inizia ad essere importante ma non produce occasioni da gol pulite e così si va al riposo sul risultato di 0-1.

Nella ripresa subito un cambio per Rastelli che inserisce Salamon per Farias nel tentativo di irrobustire la difesa (con Isla che scala sulla linea dei centrocampisti per coprire il buco lasciato da Di Gennaro, ndr). La risposta di Oddo (anche perché il Delfino non riesce a sfondare la difesa ospite, ndr) è quella di inserire 2 punte, Pettinari e Manaj, per Memushaj e Verre. In avanti però il Pescara è poca cosa e al di là di uno sterile e continuo possesso palla, non perviene quasi mai al tiro. Alla mezz'ora il primo tentativo serio della ripresa. Contropiede di Caprari che elude la marcatura di un paio di difensori cagliaritani, allarga a Pepe che a giro sfiora il palo a Storari battuto. Al 34' ci prova ancora Caprari da fuori: sfera sul fondo. Nel Cagliari c'è anche spazio per Melchiorri (applausi per lui dallo stadio Adriatico, ndr) e Munari. Fiaccato dall'inferiorità numerica, nel finale il Cagliari non ha più la forza di uscire dalla propria metà campo e al 43' Caprari ha la più grande chance per il pari. Tutto solo davanti a Storari spara addosso al portiere. È il preludio del pari che arriva in pieno recupero. Palla vagante in area di rigore e Caprari insacca in spaccata: 1-1.









PESCARA-CAGLIARI 1-1 (primo tempo 0-1)



MARCATORI: 24'pt Borriello (Ca); 46'st Caprari (Pe).

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Gyomber (45'st Zuparic), Fornasier, Biraghi; Memushaj (14'st Pettinari), Brugman, Verre (23'st Manaj); Benali, Caprari; Pepe. A disposizione: Fiorillo; Crescenzi, Bruno, Cristante, Aquilani, Vitturini, Pettinari, Muric. Allenatore: Oddo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Storari; Isla, Ceppitelli, Bruno Alves, Pisacane; Dessena, Di Gennaro, Barella; Farias (1'st Salamon); Sau (23'st Melchiorri), Borriello (36'st Munari). A disposizione: Rafael, Colombo, Capuano, Briukhov, Giannetti, Tachtsidis. Allenatore: Rastelli.

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Tonolini-Gori).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 10mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Ceppitelli, Dessena, Memushaj, Di Gennaro, Benali, Borriello. Espulso: 34'pt Di Gennaro (Ca). Recupero: 1'pt; 5'st.



Andrea Sacchini