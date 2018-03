Serie A. Soliti pregi e difetti. Il Pescara perde 3-2 a Roma tra mille rimpianti

ROMA. Il solito Pescara tutto gioco e fragilità difensive perde 3-2 anche a Roma e rimanda nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria. Tanti i rimpianti per il Delfino, che dopo un inizio shock (5 minuti 2 gol subiti, ndr) non ha perso la testa e passo dopo passo ha costruito una rimonta ancora una volta sfumata per un nulla.

Tante le novità tra i biancazzurri, con Oddo che per la prima volta in stagione lancia dal primo minuto Pepe dall'inizio (escluso Caprari, ndr) con Benali in appoggio all'unico terminale offensivo Bahebeck. Malgrado le numerose assenze, confermata la difesa a 3 con Zuparic unico centrale di ruolo affiancato da Vitturini e Biraghi, con Zampano e Crescenzi esterni di centrocampo pronti a formare una retroguardia a 5 in fase di non possesso del pallone. Nel mezzo spazio a Memushaj e Brugman.

Nella Roma sorpresa Gerson a centrocampo (soltanto panchina per De Rossi, ndr) con Salah, Nainggolan e Perotti sulla trequarti a sostegno di Dzeko.





In avvio subito i giallorossi a comandare le manovre, con il Delfino compatto dietro la linea del pallone ma in difficoltà nell'impostare l'azione e ripartire con velocità. Neanche 2 minuti di gioco e subito Bahebeck (gettato forse troppo frettolosamente da Oddo dall'inizio dopo il lungo infortunio e i pochi allenamenti nelle gambe, ndr) è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio: dentro Caprari in posizione di falso nueve.

Che sarà una lunga notte di passione lo si capisce già al sesto con la prima gigantesca palla gol per la Roma. Orrore in disimpegno di Biraghi, Dzeko profondo per Salah che supera Bizzarri ma non inquadra lo specchio della porta.

Al 7' il vantaggio della Roma. Calcio d'angolo, difesa immobile e Dzeko tutto solo trasforma un perfetto cross di Perotti. All'11' l'immediato raddoppio giallorosso. Azione sulla sinistra di Perotti, pallone nel mezzo per Dzeko che si libera dalla trappola del fuorigioco e in beata solitudine fa secco Bizzarri.

La reazione del Pescara è sterile e porta soltanto ad una conclusione di Caprari al minuto 17 ben controllata da Szczesny. Al 22' interessante contropiede biancazzurro che porta alla conclusione Benali da posizione privilegiata: sfera ancora facile preda del portiere di casa.





Al 28' è il turno di Nainggolan che a giro dai 30 metri trova la grande deviazione in corner di Bizzarri.

Prima del riposo altro brivido sull'asse Perotti-Dzeko con colpo di testa di quest'ultimo che termina di poco a lato.

Nella ripresa subito un cambio per Oddo: fuori Vitturini e dentro Verre con il Delfino che passa al più collaudato 4-3-2-1.

Parte meglio la Roma con un tentativo interessante di Dzeko (4' palla sul fondo di poco, ndr) poi lentamente il Pescara esce dal proprio guscio e crea le situazioni più interessanti della propria gara. All'8' ripartenza gestita molto bene da Caprari che pesca nel mezzo Pepe che da 2 passi spara malamente addosso a Szczesny. Al 13' è ancora il portiere giallorosso protagonista su botta dal limite di Verre. Al 15' il Delfino accorcia le distanze. Dorme profondamente la difesa della Roma che lascia a Memushaj tutto il tempo di mirare e centrale l'angolino. È il momento migliore ma lentamente e inspiegabilmente l'undici di Oddo si eclissa.

Al 19' brivido per il Pescara con una rasoiata dai 25 metri di Nainggolan che termina di poco a lato. Al 23' l'episodio che sembrerebbe mortifero per gli ospiti. Fallo in area di Crescenzi su Perotti e calcio di rigore per la Roma. Dal dischetto lo stesso ex Genoa non sbaglia: 3-1.

Sembra finita ma il Pescara ha la forza di trovare il punto del 3-2 al 28' con Caprari, che dal limite incenerisce il portiere giallorosso. Sbanda la Roma su di un paio di ripartenze velenose ma il Delfino non trova la lucidità e concretezza per chiudere il match sul 3 a 3.

Domenica prossima allo stadio Adriatico arriva il Cagliari. Lì sì che la vittoria sarà d'obbligo.





ROMA-PESCARA 3-2 (primo tempo 2-0)



MARCATORI: 7'pt e 11'pt Dzeko (Ro); 15'st Memushaj (Pe); 25'st Perotti (Ro) su calcio di rigore; 28'st Caprari (Pe).

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Bruno Peres, Rudiger, Fazio, Emerson; Gerson (27'st Totti), Strootman; Salah (46'st Vermaelen), Nainggolan (19'st De Rossi), Perotti; Dzeko. A disposizione: Alisson, Juan Jesus, Iturbe, Seck, Marchizza, Soleri, Crisanto. Allenatore: Spalletti.

PESCARA (3-4-2-1): Bizzarri; Vitturini (1'st Verre), Zuparic, Biraghi; Zampano, Memushaj, Brugman, Crescenzi; Benali (33'st Cristante), Pepe; Bahebeck (5'pt Caprari). A disposizione: Fiorillo, D'Angelo, Mele, Maloku, Pettinari, Muric, Forte. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia (Longo-Paganessi).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 25mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Biraghi, Rudiger, Nainggolan, Emerson, Zuparic, Caprari. Espulsi: nessuno. Recupero: 2'pt; 3'st.



Andrea Sacchini