Delfino Pescara. Sebastiani sbotta: «sentite cose assurde. Oddo non rischia»

PESCARA. Il Pescara ha ripreso ieri gli allenamenti in vista del posticipo di domenica sera contro la Roma. Sempre delicata la situazione infermeria, con la difesa (già di per sé fragile, ndr) priva per la trasferta dell'Olimpico di Coda, Gyomber e Campagnaro, con Zuparic unico disponibile nel ruolo e Fornasier ancora in forte dubbio. Stesso discorso per Bahebeck e Verre. Entrambi in settimana dovrebbero tornare a lavorare col gruppo ma andranno attentamente valutate le loro condizioni per evitare ulteriori e fastidiose ricadute.

Solita emergenza dunque per Massimo Oddo, che ieri ha ricevuto l'ennesimo attestato di stima da parte del patron Daniele Sebastiani: «il mister resta fino alla fine, gode della fiducia della società. Da fenomeno è diventato un brocco secondo alcuni, ma non è ovviamente così. Ho ascoltato giudizi assurdi su Oddo. Capisco che i tifosi siano umorali, ma come società noi dobbiamo mantenere un giusto equilibrio».

«Con tanti infortunati è difficile fare di meglio» – prosegue amareggiato Sebastiani – «specialmente se di fronte hai squadre come la Juventus. Sarà importante per la prossime partite avere più giocatori possibile a disposizione».

Al di là del discorso indisponibili, risultano evidenti i limiti di una rosa costruita frettolosamente e con criteri rivedibili. Gennaio è un appuntamento fondamentale per il Delfino ma bisognerà arrivare al mercato in una situazione di classifica accettabile: «sappiamo che a gennaio dovremo intervenire sull'organico. Dobbiamo rimanere aggrappati al gruppo salvezza, poi se ci sarà bisogno di interventi sul mercato certamente non ci tireremo indietro».

Chiaro che la lotta salvezza è ormai ridotta a sole 4 squadre. Una sorta di Serie A2 “prevedibile” dal patron Sebastiani: «è inevitabile per un discorso prettamente economico. Ci sono troppe differenze tra le squadre di Serie A e le ultime 4. Noi però dobbiamo essere più cinici in avanti e meno distratti dietro. Nella massima divisione chi sbaglia di meno, vince».

Andrea Sacchini