Basket. La We're Ortona lotta ma alla fine Monteroni ha la meglio

MONTERONI. La We're ritorna da Monteroni dopo una sconfitta assai sofferta a seguito di una partita incredibile conclusasi dopo un tempo supplementare col punteggio di 88-86.

I ragazzi di Coach Quilici se la sono giocata alla pari con i pugliesi per tutta la durata del match, recuperando uno svantaggio di 10 lunghezze accumulato nel terzo periodo dopo uno splendido quarto quarto. Ma questo non è bastato ai biancoblù, che sono crollati di misura nell'overtime.

Serata sfortunata per quanto riguarda le percentuali al tiro dei nostri (36.8% dal campo, 36.1% da 3), che però non hanno fermato la costanza realizzatrice di Gialloreto (29+7) e Di Carmine (autore di un'impressionante prova da 16+16). D'altra parte prestazioni notevoli di Zanotti (27+15), Balic (19+6+8) ed Ingrosso (16+7+5), i quali si sono dimostrati fondamentali nei momenti cruciali dell'incontro.

Per Ortona è comunque una dimostrazione di carattere ed un ottimo spunto per la prossima trasferta in programma tra una settimana a Campli.





TABELLINO



Ortona: G. Di Carmine 16, Gialloreto 29, Castelluccia 11, Musso 8, Martone 2, Martelli 6, Crognale n.e., A. Di Carmine 0, Agostinone 0, Svoboda 14;

Monteroni: Calasso 3, Ingrosso 16, Paiano 12, Mavric 4, Balic 19, Leucci 0, Morciano 7, Martina 0, Leggio 0, Zanotti 27.