Basket. Il Giulianova torna alla vittoria. Superata 75-69 Valdiceppo

GIULIANOVA. Dopo tre sconfitte consecutive l’Etomilu Giulianova è tornata alla vittoria battendo la formazione del Sicoma Valdiceppo al termine di una partita comandata dal 1′ al 40′ minuto di gioco. Il 75-69 finale premia giustamente i ragazzi di Francani che, dopo aver condotto anche di 17 lunghezze (59-42), sono stati bravi a contenere il tentativo di rimonta degli umbri che ad un certo punto della partita si erano fatti pericolosamente sotto arrivando anche sul -4 (68-64). Tra le fila giuliesi ottima la prestazione di Simone Colonnelli, top scorer con 25 punti conditi da un clamoroso 8 su 9 al tiro, ma da rimarcare anche i 14 punti di De Angelis con 4 su 6 dalla lunga distanza, i 13 di Gallerini e gli 11 rimbalzi di De Paoli.

Memore delle ultime uscite stagionali l’Etomilu Giulianova iniziava la gara in maniera molto accorta, cercando di limitare il tiro della lunga distanza a vantaggio dei tiri da due punti. Gli errori però la facevano da padrone tanto che dopo 5′ il tabellone segnava un poco entusiasmante 6-3. Colonnelli era senza dubbio il più in palla dei giuliesi, creando non poche difficoltà alla difesa degli ospiti che, nonostante un “platoon system” abbastanza marcato, faticavano a trovare un riferimento offensivo. Il primo canestro dal campo di Valdiceppo arrivava infatti dopo più di 7′ di gioco. Nonostante i molti minuti in panchina per Gallerini, gravato di due falli dopo pochi minuti di gioco, l’Etomilu dopo aver chiuso il primo quarto avanti di 10 lunghezze (17-7), nel secondo incrementava il vantaggio portandolo anche a 16 punti sul 34-18. 14 punti della coppia Colonnelli-De Paoli e 6 di De Angelis consentivano ai giallorossi di gestire con relativa tranquillità il vantaggio accumulati. Gli ospiti avevano un sussulto tra il 16′ ed il 18′ quando dal -16 ritornavano sul -10 (34-24) grazie ad un paio di buone iniziative di Meschini e Panzieri ma Giulianova era brava a resistere trovando poi allo scadere del periodo, con Ricci, la tripla del 40-27.





Il terzo quarto trascorreva senza troppi sussulti con l’Etomilu che, dopo aver toccato il +18 (45-27 al 22′), resisteva alla sfuriata di Matejka che da solo reggeva le sorti offensive dei suoi segnando ben 11 punti in 10′. I giallorossi, come già nel quarto precedente, vedevano rosicchiato il vantaggio fino al +10 (50-40 al 27′) ma 5 punti della premiata ditta Colonnelli – De Angelis consentivano di andare all’ultimo riposo con il vantaggio congelato sul +13 (55-42).

Al ritorno in campo Gallerini segnava quasi subito la tripla del +17 (59-42) e questa aveva l’effetto di risvegliare gli ospiti che, trascinati dal solito Matejka autore a fine gara di un ventello, con il passare dei minuti rosicchiavano lo svantaggio arrivando addirittura anche sul -4 (68-64 al 38′). In questo frangente l’Etomilu Giulianova aveva però la colpa di sbagliare molto dal campo e di perdere troppi palloni facili, ma nel momento peggiore e con tutta la pressione addosso i giallorossi tiravano fuori il meglio di loro stessi. Un paio di ottime difese e 4 preziosissimi punti di Gallerini facevano il resto, respingendo la rimonta degli umbri ed arrivando così al 40′ con la vittoria in tasca grazie al 75-69 finale.





ETOMILU GIULIANOVA – SICOMA VALDICEPPO 75-69 (17-7, 23-20, 15-15, 20-27)



Etomilu Giulianova: Simone Colonnelli 25 (6/6, 2/3), Simone De Angelis 14 (0/4, 4/6), Danilo Gallerini 13 (3/7, 1/1), Ludovico De Paoli 9 (4/6, 0/0), Antonello Ricci 9 (2/5, 1/1), Simone Di Diomede 3 (0/1, 0/0), Stefano Cianella 2 (1/1, 0/1), Giuseppe Sacripante 0 (0/1, 0/0), Edoardo Magazzeni 0 (0/0, 0/0), Giorgio Zacchigna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 28 – Rimbalzi: 38 5 + 33 (Ludovico De Paoli 11) – Assist: 11 (Danilo Gallerini 4)

Sicoma Valdiceppo Perugia: Filip Matejka Meccoli 20 (4/7, 2/3), Matteo Orlandi 11 (4/6, 1/6), Umberto Meschini 9 (1/3, 1/5), Federico Burini 8 (2/3, 1/5), Alessandro Panzieri 7 (3/5, 0/4), Lorenzo Negrotti 6 (0/2, 1/5), Jacopo Anastasi 6 (0/0, 2/4), Jonas Bracci 2 (1/5, 0/0), Alessio Giovagnoli 0 (0/1, 0/0), Filippo Speziali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 23 7 + 16 (Umberto Meschini , Federico Burini 5) – Assist: 9 (Umberto Meschini 5)