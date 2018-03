Basket. La Meta Teramo si ferma a Forlì. 79-71 il finale

TERAMO. Ancora una sconfitta in trasferta per La Meta Teramo. I biancorossi hanno lasciato i due punti al Forlì che si è imposto 79-71.

La squadra di Bianchi è partita con il piede giusto, chiudendo a proprio favore il primo parziale 18-15, ma la reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere. Con il quarto chiuso 29-20 a proprio favore, la Tiger Forlì è andata al riposo avanti 44-38. Priva di Tomasello, non al meglio della condizione, la compagine teramana ha tentato in tutte le maniere di opporsi al gioco avversario, ma i romagnoli sono stati più cinici nei momenti topici dell'incontro. Il terzo periodo si è chiuso 16-10 per la squadra di casa, che ha controllato anche nell'ultimo quarto vinto 18-14. Ancora una battuta d'arresto per gli uomini di Bianchi, chiamati ora al pronto riscatto nei due match casalinghi, quello in programma Giovedì prossimo 24 Novembre alle 20:30 con Catanzaro, e quello in programma Domenica prossima con la Vis Roma alle 18:00.



IL TABELLINO

TIGER FORLì (79): Rossi, Villani 11, Myers 10, Fontecchio 13, Cicognani 6, Giovara 9, Forti, Rombaldoni 13, Agatensi 11, Ghirelli 6.

LA META TERAMO BASKET 1960 (71): Tessitore 28, Di Pietro, Lucarelli 4, Nolli 3, Salamina 16, Tomasello, Angelini, Gaeta 11, Papa 6, Lagioia 3. All. Bianchi.

ARBITRI: Matteo Spinelli e Silvia Marziali di Roma.