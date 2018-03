Allo Stadium è la disfatta annunciata. La Juventus passeggia 3-0 sul Pescara

TORINO. Senza mai soffrire la Juventus supera allo Stadium 3-0 il Pescara e costringe il Delfino all'ennesima sconfitta stagionale. Non è bastata all'undici di Oddo una prestazione ordinata nel primo tempo, con i bianconeri che col passare dei minuti hanno fatto valere la schiacciante superiorità tecnica, concretizzata sui soliti errori della difesa pescarese.

Fuori gioco Coda, Fornasier, Verre e Bahebeck, sorpresissima nello schieramento iniziale del Pescara con Oddo che sceglie dal primo minuto Pettinari (prima da titolare in stagione, ndr) al centro dell'attacco. Spazio ad un inedito 4-1-4-1 con Brugman in cabina di regia e centrocampo composto da Cristante e Memushaj nel mezzo, Caprari e Zampano sugli esterni. In difesa gioca Zuparic in coppia con Campagnaro.

Novità anche nella Juventus che tra 3 giorni sarà impegnata nel decisivo match di Champions League a Siviglia. Panchina per Buffon ed Hernanes con Allegri che dà fiducia al 3-5-2 annunciato nella conferenza stampa della vigilia. In avanti il compito di far male alla fragile difesa biancazzurra è affidato al tandem Mandzukic-Higuain.

In avvio è subito chiaro il leitmotiv della gara con la Juventus a fare la partita e il Delfino aggressivo sui portatori di palla. Primi minuti di studio e di lungo palleggio da parte dei bianconeri con i giri del motore bassi in attesa di un passo falso del Pescara. Al 13' il primo squillo dei padroni di casa con un tiro di Higuain nel cuore dell'area rimpallato in corner da un difensore. Al 17' incontenibile Alex Sandro sulla sinistra, palla nel mezzo per Higuain che di testa gira di un nulla a lato.

Il Pescara però mentalmente e tecnicamente è pienamente in partita e al 23' sfiora addirittura il vantaggio. Juventus in difficoltà nell'uscire palla al piede e Caprari tutto solo davanti a Neto ma ostacolato da Rugani non inquadra lo specchio della porta.





Nel finale di frazione cala d'intensità il pressing del Pescara e al 36' la Juventus colpisce con Khedira, il più lesto di tutti in piena area a chiudere un'azione corale bianconera favorita dalla flebile opposizione della retroguardia abruzzese.

Nella ripresa subito un altro colpo duro per il già fragile 11 di Oddo. Fuori Campagnaro per noie muscolari e dentro Vitturini. Cambia poco nei numeri ma senza il proprio faro difensivo il Delfino già da subito palesa difficoltà nelle chiusure. All'8' Cristante sbaglia il tocco all'indietro per un Zuparic e Higuain al volo da fuori colpisce il palo.

In avanti il Pescara è poca cosa con Caprari di partita in partita sempre più abulico e inconcludente e Pettinari volenteroso ma mai supportato dai compagni.

Al 16' grande intervento di Bizzarri su Higuain, poi al 17' la Juventus chiude la pratica. Errore in uscita di Brugman, ponte in area di Kedira per Mandzukic che al volo incenerisce il portiere adriatico.

Al 24' i padroni di casa calano il tris: dalla distanza Hernanes (senza pressione, ndr) non sbaglia.

Il finale è soltanto accademia con il Pescara vicino al gol soltanto in pieno recupero con Zuparic (decisivi Neto e Asamoa).

Domenica prossima seconda trasferta consecutivo allo stadio Olimpico con la Roma.





JUVENTUS-PESCARA 3-0 (primo tempo 1-0)



MARCATORI: 36'pt Khedira (J); 17'st Mandzukic (J); 24'st Hernanes (J).

JUVENTUS (3-5-2): Neto; Rugani, Bonucci, Evra; Lichtsteiner (25'pt Cuadrado), Khedira (26'st Sturaro), Hernanes, Asamoah, Alex Sandro; Mandzukic (39'st Kean), Higuain. A disposizione: Buffon, Audero, Chiellini, Pjanic, Marchisio, Lemina. Allenatore: Allegri.

PESCARA (4-1-4-1): Bizzarri; Crescenzi, Zuparic, Campagnaro (1'st Vitturini), Biraghi; Brugman; Zampano, Cristante (31'st Bruno), Memushaj, Caprari; Pettinari (20'st Pepe). A disposizione: Fiorillo, Manaj, Benali, Aquilani, Muric. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna (Posado-De Meo).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 40mila spettatori (tutto esaurito) con 1.300 tifosi ospiti. Ammoniti: Crescenzi, Bruno. Espulsi: nessuno. Recupero: 1'pt; 2'st.



Andrea Sacchini