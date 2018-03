Juventus-Pescara. Per Oddo la mission è possible: «faremo la nostra parte»

TORINO. 30 punti contro 4, 10 vittorie contro 0, prima contro ultima (se non consideriamo il 3-0 a tavolino di Sassuolo, ndr). Il risultato di Juventus-Pescara di questa sera sembra già scritto, con il Delfino designato come vittima sacrificale dello Stadium dove i bianconeri in stagione hanno sempre vinto (spesso e volentieri anche di larga misura, ndr). Nel calcio però, come sottolineato da Massimo Oddo alla vigilia, tutto è possibile anche perché ciclicamente possono verificarsi sorprese, soprattutto dopo una pausa di campionato e a soli 3 giorni da un appuntamento cruciale per i padroni di casa (l'impegno di Champions League con il Siviglia, ndr).

«Anche contro la Juventus contro ogni pronostico proporremo la nostra idea di calcio» – Ha dichiarato alla vigilia il tecnico Massimo Oddo, che proprio non ci sta a passare l'ennesimo pomeriggio da comparsa in Serie A – «anche se di fronte avremo una squadra fortissima, lo sappiamo. Noi ci proviamo, dobbiamo essere più bravi ma in partite come queste serve anche l'avversario ti faccia fare determinate cose. Dobbiamo difendere compatti e corti».





Il Pescara è partito ieri per Torino privo di tantissimi pezzi. Out i lungodegenti Coda e Bahebeck, fuori dalla lista convocati anche Fornasier e Verre che non hanno recuperato dai rispettivi infortuni: «ci sono diversi infortuni pesanti ed è un momento particolare per noi. Non possiamo fare esperimenti al di là del fatto che abbiamo una identità precisa ed i numeri contano fino ad un certo punto. Abbiamo dimostrato più volte di potercela giocare con tutti nonostante le assenze, che ripeto per noi sono molto pesanti».

«Verre ha un piccolo problema che lo limita e non può essere al 100% in partita» – prosegue Oddo – «preferisco mandare in campo un giocatore recuperato. Bahebeck ha sempre un problema, lui voleva esserci in questa partita ma non è possibile. È sulla via del recupero però fino ad oggi si è allenato poco e preferisco resti a Pescara per aumentare un po' di condizione».

Pochi dubbi per il tecnico del Pescara, che stante le indisponibilità degli attaccanti e la scarsa vena realizzativa di Manaj sarà costretto a riproporre Caprari nel ruolo di falso nueve. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 3-5-1-1 provato in queste 2 settimane per limare lo strapotere tecnico e fisico della Juventus. In difesa insieme a Campagnaro agiranno Biraghi e Zuparic. A centrocampo Crescenzi e Zampano sugli esterni con Brugman in cabina di regia, Aquilani e Memushaj. In avanti Benali a supporto di Caprari. L'alternativa è il solito 4-3-2-1 con l'inserimento di Cristante in luogo di Biraghi o Crescenzi. Fischio d'inizio questa sera alle ore 20,45 allo Juventus Stadium di Torino.



