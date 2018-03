Basket. Teramo 1960 anticipa oggi a Forlì. In campo anche Giulianova e Campli

ABRUZZO. Anticipa a stasera il proprio match La Meta Teramo. I biancorossi saranno impegnati in trasferta per l’ottava giornata di andata del campionato di Serie B Girone C. Gaeta e compagni dovranno vedersela con il forte Forlì, formazione che in classifica conta gli stessi punti (6) dei teramani.

Impegno non facile, contro una formazione che ha raccolto poco fino ad oggi, rispetto al proprio potenziale. Coach Piero Bianchi analizza così l’avversario di domani:

“Forlì era già una squadra molto forte, con una super batteria di lunghi Fontecchio, Cicognani, Bartolucci, esterni affidabili come Forti e Giovara e la ciliegina sulla torta dell'ex-olimpico Rombaldoni – commenta l’allenatore biancorosso - Da due settimane, si sono ulteriormente rinforzati con l'arrivo di Villani, all around che gioca dall '1 al 4. In più sono anche molto ben allenati. Finora hanno raccolto meno di quello che valgono, ma non mi stupirei di vederli nelle prime posizioni tra qualche settimana. Per noi l'imperativo sarà difendere bene sul loro pick and roll, di cui fanno uso massiccio, e non soffrire a rimbalzo. Sappiamo che è dura, ma andiamo a Forlì per giocarcela, con grande convinzione e fiducia nei nostri mezzi”.

Per l’impegno di stasera, coach Bianchi potrà contare su l’intero roster a propria disposizione anche se il centro Tomasello (nella foto), non è al meglio della condizione visto che in settimana si è fermato per un problema ad un ginocchio.

Curiosità: nel Forlì giocano il figlio di Carlton Myers (Joel) ed il pescarese Fontecchio figlio di Malì Pomilio.

La sfida, palla a due alle 20:30, si giocherà nel Palasport di Villa Romiti a Forlì e sarà diretta da Matteo Spinelli e Silvia Marziali di Roma.

Importante sfida per il Giulianova che ospita domani alle ore 18,00 Valdiceppo Perugia. Impegno in trasferta invece per il lanciatissimo Campli, che se la vedrà sul difficile parquet di Porto Sant'Elpidio allo stesso orario dei giuliesi.