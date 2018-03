Il Sassuolo ci riprova: nuovo ricorso contro Figc e Pescara

ROMA. Il Sassuolo non si arrende e prova a riprendersi i 3 punti vinti sul campo contro il Pescara, ma sottrattigli dal giudice sportivo. Il Collegio di Garanzia dello sport, informa una nota, ha ricevuto un ricorso presentato dal club neroverde contro la Figc ed il Pescara per l'impugnazione della decisione della Corte sportiva d'Appello con cui è stato respinto il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, che ha irrogato in capo al Sassuolo la sanzione della perdita della gara Sassuolo-Pescara, disputatasi il 28 agosto, con il risultato di 0-3 in favore del Pescara.

Il motivo è l'inosservanza della normativa federale dove impone, ai fini della utilizzabilità di un calciatore, l'inserimento dello stesso nella cosiddetta "lista dei 25", da comunicarsi alla Lega tramite posta elettronica certificata, entro le 12.00 del giorno precedente la gara. Ciò che non sarebbe avvenuto con il giocatore Antonino Ragusa, entrato al 20' minuto della ripresa al posto di Politano nel corso della gara contro il Pescara, finita 2-1 per gli emiliani, ma trasformata in uno 0-3 a tavolino.

La Società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di annullare le decisioni impugnate e di ripristinare il risultato di 2-1 maturato sul campo. In via subordinata, di annullare le decisioni impugnate, rinviando il procedimento al nuovo esame di merito alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale Figc, con indicazione del corretto principio da applicare, nel senso descritto in motivazione.