Il parquet di Isernia è fatale per il Giulianova che cade 79-75

ISERNIA. Continua il momento negativo dell’Etomilu Giulianova che sul campo di Isernia è incappata nella terza sconfitta consecutiva, facendosi così riprendere a quota sei punti in classifica proprio dai molisani. Il 79-75 finale è giunto al termine di una gara che i giallorossi hanno condotto per trenta minuti buoni, lasciando parò a padroni di casa il controllo della contesa nell’ultimo quarto di partita nel quale i giallorossi hanno giocato praticamente sempre in rincorsa.

Quasi a ricalcare la gara di sette giorni fa contro San Severo, l’Etomilu Giulianova partiva subito forte mettendo in pochi minuti alle corde i padroni di casa de Il Globo Isernia. I giallorossi infatti, guidati da Colonnelli e Ricci, scappavano subito sul 2-11 dando l’impressione di voler chiudere subito i conti, o quantomeno dare fin dai primi minuti un deciso indirizzo alla gara. I molisani frastornati dalla partenza razzo dei giallorossi impiegavano un po’ prima di ingranare, e in chiusura di primo quarto riuscivano a limitare i danni portandosi sul 8-20 ma era nei secondi dieci minuti di gioco che Norcino e soci davano il meglio. Al ritorno in campo dopo il primo mini break Il Globo Isernia provava a riaprire il match complice una Etomilu che abbassava le percentuali al tiro. Norcino e Melchiorri, segnavano con continuità, con il primo a quota 14 punti quando il secondo quarto non era ancora terminato, ed i padroni di casa dimezzavano lo svantaggio (16-23 al 12′ e 32-38 al 17′). In casa Giulianova ci pensavano Gallerini con tre triple su quattro tentativi e Colonnelli, il migliore marcatore dei suoi con 12 punti, a ristabilire le distanze mandando le due squadre al riposo sul 35-44.





La seconda metà gara però sarebbe stata di diverso epilogo. Il solito Norcino, coadiuvato da Salari e Patani, creava non pochi grattacapi all’Etomilu che trovava buone cose solo dal trio Colonnelli-Gallerini-Ricci autore della stragrande maggioranza dei punti giuliesi. Dopo 5′ minuti i locali impattavano sul 53-53 ma i giallorossi erano bravi nel giro di due minuti a recuperare due possessi di vantaggio (53-59) ma da lì in poi l’attacco si bloccava. Negli ultimi tre minuti solo un punto a fronte dei 7 di Isernia che andava all’ultimo riposo sul punteggio in perfetta parità (60-60).

L’ultimo quarto era ad appannaggio dei padroni di casa che mettevano la freccia arrivando anche sul +8 al 36′ (70-62), con l’Etomilu che in sei minuti segnava la miseria di soli due punti. Ad un passo dal baratro i ragazzi di Francani si risvegliavano: Cianella e De Angelis con due triple riaprivano la partita (75-74 al 39’30). Sotto di tre sul 77-74 con 13″ da giocare Gallerini aveva i liberi del pareggio ma purtroppo per i colori giallorossi falliva due volte su tre dalla linea della carità. Dall’altro lato del campo invece Klaudio Patani faceva due su due chiudendo di fatto la gara sul 79-75 e regalando così il terzo successo stagionale ai suoi.





IL GLOBO ISERNIA – ETOMILU GIULIANOVA 79-75 (8-20, 27-24, 25-16, 19-15)



Il Globo Isernia: Mattia Norcino 25 (2/6, 5/7), Marco Salari 18 (0/6, 1/7), Klaudio Patani 12 (3/6, 1/2), Andrea Sipala 7 (0/1, 1/3), Mattia Melchiorri 6 (0/0, 2/4), Simone Serìo 4 (2/2, 0/0), Gabriele maria Triggiani 3 (0/1, 1/1), Luca Gazineo 2 (1/2, 0/0), Luca Lenti Ceo 2 (1/2, 0/0), Nicola Marinelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 28 / 40 – Rimbalzi: 40 7 + 33 (Luca Gazineo 9) – Assist: 17 (Marco Salari 7)

Etomilu Giulianova: Simone Colonnelli 20 (5/7, 2/4), Danilo Gallerini 16 (1/6, 3/7), Antonello Ricci 14 (3/5, 1/1), Ludovico De Paoli 8 (3/12, 0/2), Stefano Cianella 6 (0/0, 2/3), Simone De Angelis 5 (0/2, 1/6), Giuseppe Sacripante 4 (0/0, 1/2), Simone Di Diomede 2 (1/2, 0/0), Edoardo Magazzeni 0 (0/0, 0/0), Giorgio Zacchigna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 29 – Rimbalzi: 22 2 + 20 (Simone Di Diomede 6) – Assist: 8 (Antonello Ricci 3)