Campli impegnata in casa con Taranto. Giulianova atteso ad Isernia

ABRUZZO. Terzo appuntamento stagionale al PalaBorgognoni per la Globo Infoservice Campli, che Domenica affronterà un’altra compagine pugliese, dopo Monteroni e cioè il Taranto dell’ex coach farnese Giovanni Putignano. Sei punti dividono in classifica le due formazioni, con i farnesi a quota dieci e con una gara da recuperare, mentre gli ionici, stazionano a quota quattro, reduci da due sconfitte consecutive, fuori casa ad Ortona (74-72) ed in casa Domenica scorsa contro la favorita Montegranaro (54-65). Squadra totalmente rinnovata quella pugliese rispetto alla scorsa stagione, dove nonostante tutti i limiti tecnici, coach Putignano, riuscì a portarla in salvo, dopo il primo turno dei play-out, contro il Vasto. Memore dunque dello scorso campionato, la società tarantina quest’anno, anche grazie all’apporto di coach Putignano, ha cercato di costruire un roster fatto di giovani molto interessanti, i quali già in queste prime sei giornate, si stanno mettendo in evidenza; i successi casalinghi contro Giulianova e Valdiceppo, nonché la sconfitta di misura al PalaMelilla di Ortona, testimoniano i progressi e la bontà del lavoro sin qui svolto da Giovanni Putignano. Dicevamo dell’organico, dove spiccano il play classe ’94 Procacci ex Recanati (A2), ilplay/guardia classe ’96 Di Salvatore, lo scorso anno ad Ostuni in Serie C Silver, gli esterni Veccàri classe ’97, proveniente da Francavilla, serie C Silver e Sacchetti (figlio d’arte), classe ’93, la scorsa stagione a Tradate, in Serie C Silver. A chiudere il pacchetto esterni del quintetto pugliese troviamo, Fioravanti classe ’97 ex Cantù in Serie C Silver, nonché attuale massimo terminale offensivo con 15,3 punti di media realizzati e l’ala classe ’96 Caldarola, anch’egli proveniente da Francavilla. Il pacchetto lunghi, è invece composto dal classe ’93 Azzaro, la scorsa stagione in B a Palermo, dal giovane di colore, classe ’98 Enihe, proveniente dal settore giovanile dell’Euro Basket Roma e dulcis in fundo la chioccia della squadra, nonché il giocatore più esperto con le sue quarantadue primavere, parliamo del pluridecorato Roberto Chiagic, lo scorso anno, prima a Scauri e successivamente ad Orzinuovi, mentre quest’anno, sceso a Taranto, con la mentalità che ancora quella di un ragazzo, che vuole giocare, e farlo bene. L’innesto di “Robertone” Chiagic, ha alzato la media dell’età di questa squadra, che prima del suo arrivo era una delle formazioni più giovani, con un’età media pari a 20,5. Per il Campli un impegno certamente da non sottovalutare, contro una squadra, che ha negli esterni e nel suo totem Chiagic, i propri punti di forza. La stupenda cinquina d’inizio campionato, pone Petrucci e compagni nella condizione di continuare su questa strada e l’occasione di stasera, appare particolarmente propizia, anche se ogni gara, indipendentemente dall’avversario, pone delle insidie, molte volte non previste. Stasera come non mai, il PalaBorgognoni, oltre ai consueti amanti della pallacanestro, vedrà sugli spalti, anche quelle persone che da Domenica 30 0ttobre, sono ospiti della nostra struttura sportiva, a loro, la Società Farnese, ha messo a disposizione dei tagliandi a titolo gratuito, per assistere a questo confronto, che speriamo possa per due ore distogliere il pensiero, da quell’incubo che toglie tranquillità e serenità a noi tutti. Queste le formazioni in campo per questa gara valevole per la settima giornata di andata: Globo Infoservice Campli: Gatti-Norbedo-Bottioni-Serafini-Salafia-Duranti-Scortica-Nardi-Ponziani-Petrucci-Serroni. All. Millina. Pu.Ma. Trading Taranto: Fioravanti-Azzaro-Chiagic-Enihe-Caldarola-Di Salvatore-Procacci-Sacchetti-Bifulco-Veccàri. All. Putignano. Chiamati a dirigere il confronto sono stati i Sigg.ri: Barilani di Roma e Grappasonno di Lanciano (Ch).









GIULIANOVA. TRASFERTA A ISERNIA PER RIPARTIRE ALLA GRANDE

Dopo due sconfitte consecutive tra le mura amiche del PalaCastrum per l’Etomilu Giulianova è ora di tornare alla vittoria. La classifica vede i giallorossi ancora nelle zone alte, grazie alle tre vittorie ottenute nelle prima 4 giornate di campionato ma è ora di invertire il trend negativo.

La prima occasione disponibile si presenta nella trasferta di domenica prossima contro Il Globo Isernia, formazione che segue in classifica i giallorossi con solo due punti di distanza. I molisani sono una squadra molto rinnovata rispetto a quella della scorsa stagione. Nuovo è il coach: Antonino Sanfilippo all’esordio da capo allenatore in serie B dopo tanti anni nelle cosiddette minors; nuova anche buona parte del roster a partire dai due migliori realizzatori: il play Marco Salari, ex Ravenna (A2), capace di raccogliere cifre importanti come dimostrano i 17 punti e 5 assist di media e la guardia ex Avellino Mattia Norcino, giocatore da 15 punti a partita con percentuali al tiro di tutto rispetto. Le altre novità sono il ’97 Melchiorri prelevato da Casale Monferrato (C gold), il lunghi Luzza ex Fondi e Luca Gazineo, conosciuto dalle nostre parti per i suoi trascorsi con l’Ascoli, e la guardia Lenti Ceo ex Mestre (C Gold) . A tanti nomi nuovi fanno da contraltare le conferme degli esterni Gabriele Triggiani e Mattia Melchiorre e del lungo Mattia Patani, terzo realizzatore dei suoi con 7 punti ad allacciata di scarpe.

Isernia, dopo un complicato inizio di stagione, viene da un discreto momento di forma come dimostrano le due vittorie nelle ultime tre uscite di campionato, motivo in più per non sottovalutare una gara che i giallorossi giuliesi vogliono assolutamente vincere. L’Etomilu Giulianova infatti vuole rialzare prontamente la china dopo le ultime prestazioni, specie dal punto di vista offensivo, perchè se da un lato la difesa ha tenuto ampiamente botta contro avversari quotati come Porto Sant’Elpidio e San Severo, dall’altro l’attacco ha mostrato ampi margini di miglioramento.

Mentre procede spedito il recupero del lungo Riccardo Rosa, il cui rientro si avvicina sempre di più, coach Francani in settimana ha dovuto far a meno, a causa dei malanni stagionali, di qualche giocatore, assenze che hanno reso più complicata la tabella di preparazione in vista di questa importante partita.

“Veniamo da due sconfitte e proprio per questo motivo andiamo ad Isernia più motivati che mai” – ha dichiarato coach Francani – “Loro sono in un buon momento di forma e proprio per questo motivo dobbiamo dare il 110%, specie in attacco dove ultimamente abbiamo fatto un po’ di fatica”.

Appuntamento con la palla a due, domenica alle ore 18:00, sul parquet del Palazzetto dello Sport di via Giovanni XXIII di Isernia; arbitrano i sigg. Raffaello Piano e Antonio Figliola di Campobasso.