Pallavolo. La Sieco Service Ortona sull'ostico campo dell'Aversa

ORTONA. Una nuova sfida, un nuovo avversario e una nuova neopromossa sulla strada della Sieco Service Impavida Ortona. La 6a giornata di Andata vede gli abruzzesi approdare in terra campana per affrontare la squadra allenata da coach Pasquale Bosco.

Gruppo coeso e che, fino a questo momento, ha dato filo da torcere alle sue avversarie mettendo a segno vittorie importanti e strappando punti pesanti. La squadra aversana vanta giocatori di esperienza come lo schiacciatore Libraro e il centrale Robbiati (ex Cantù), la presenza di atleti stranieri molto interessanti, e il giovane Santangelo pronto ad essere protagonista anche in questa stagione.

Sul fronte ortonese Miscione e compagni si preparano alla trasferta con la massima concentrazione, consapevoli di quanto sia importante questo match e di quanto possano valere punti in questa fase delicatissima.

Dopo la prestazione casalinga contro la BCC di Cazzaniga, la Sieco vuole ripartire dal set vinto e giocato con carattere e grinta per affrontare una partita delicata.

Miscione: «E' una gara molto importante per noi. Giochiamo in un campo ostico e contro una squadra tosta ma dobbiamo provarci. Non sarà semplice ma dobbiamo fare una grande prestazione per poter mettere in difficoltà la squadra campana. Non sottovalutiamo l'avversario ma cerchiamo di pensare a noi, al gruppo e agli errori da evitare. Partire concentrati sarà fondamentale, lasciare l'emotività fuori dal campo e pensare solo alla gara. Dobbiamo assolutamente diminuire gli errori ed essere più “educati” nelle occasioni che contano. Credo nella forza della mia squadra e spero che riusciremo a dimostrare quello che siamo».



Le altre gare - 6a Giornata Andata Girone Bianco

sabato 12/11 ore 20.30 Golden Plast Potenza Picena – Basi Grafiche Geosat Lagonegro

domenica 13/11ore 16.00 Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania – Emma Villas Siena

ore 19.30 BCC Castellana Grotte – Club Italia Crai Roma / Kemas Lamipel Santa Croce – Aurispa Alessano