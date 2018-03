Basket. Weekend amaro per il Teramo 1960. A Viterbo sconfitta di misura

VITERBO. La Meta Teramo esce sconfitta dalla sfida di Viterbo, con il finale di 69-68, dopo una partita combattuta che ha visto le due squadre giocare con intensità.

Il campionato di Serie B è questo: nessuno regala niente e tutte le partite sono difficili, anche se incontri l'ultima della classe. Bianchi opta per il solito quintetto e rinuncia a Gaeta infortunato che va in panchina per onor di firma. Sul parquet scendono Lagioia, Tomasello, Tessitore, Papa e Salamina. Risponde l'allenatore laziale con l'ex Listwon, Fowler, Rovere, Ingrilli e Mercante. Parte bene subito Viterbo che infila la prima tripla dopo appena pochi secondi e la Meta Teramo è costretta subito a rincorrere. I padroni di casa cercano di alzare il ritmo per sorprendere Tessitore e soci e mantengono il vantaggio fino al primo suono della sirena, 19-15. I biancorossi non ci stanno e subito ricuciono lo strappo, portandosi avanti nel punteggio con un parziale di 6-0 (19-21).La posta in palio è alta per entrambe le squadre, si segna poco, ma con Viterbo che riesce a ricucire ancora una volta il divario. Al suono della sirena che porta le squadre negli spogliatoi, il tabellone segna la parità 29-29.Nel terzo parziale i biancorossi stentano a trovare trame giuste. Viterbo ne approfitta e mette la testa avanti, controllando il ritorno avversario. Al suono della penultima sirena, il tabellone segna 51-49 per i padroni di casa.L'ultimo periodo vede Teramo scappare, ma ancora una volta Viterbo a rincorrere e impattare. Al 5' il tabellone segna 60-60. Gli ultimi cinque minuti di gara sono al cardiopalmo. A 3' dalla fine,La Meta è avanti 64-60, a 1'53'', avanti solo di uno 64-63.Ultimo minuto sempre in equilibrio, (64-69 a 21'' fine, 67-68 a 16''), ma alla fine la spunta Viterbo con il finale di 69-68.

TABELLINO



BALLETTI PARK HOTEL VITERBO: Ingrilli 7, Listwon 13, Ciampaglia 5,Fowler 9, Meroi,Rovere 17,Cianci 3, Casanova, Marcante 13, Ianuale 2.

LA META TERAMO BASKET 1960: Papa 22,Gaeta,Nolli,Salamina,Lucarelli 12, Lagioia 6, Oliverio,Angelini 2,Tomasello 9, Tessitore 17. All. Bianchi

ARBITRI: Guarino di campobasso e Cassiano di Fiumicino

NOTE: 1° quarto:19-15; 2° quarto: 10-14; 3° quarto:22-20; 4° quarto: 18-19