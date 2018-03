Caporetto biancazzurra all'Adriatico. L'Empoli passa 4-0. Ora sono guai

PESCARA. Il giorno più brutto dell'era Oddo consegna al Pescara una sconfitta che sa quasi di sentenza. Allo stadio Adriatico tutto facile per l'Empoli (aiutato anche da un pizzico di fortuna e da qualche benevola decisione arbitrale, ndr) che approfittando delle solite dormite di Campagnaro e compagni ha superato 4-0 il Delfino, condannandolo ad una salvezza sempre più difficile.

Formazioni annunciate da ambo le parti, con Oddo e Martusciello che confermano tutte le indiscrezioni della vigilia. Out Coda, Gyomber e Bahebech (pronto quasi certamente alla ripresa del campionato per la trasferta allo Juventus Stadium, ndr), Oddo conferma Crescenzi e Zampano sugli esterni di difesa (solo panchina per Biraghi, ndr) e Campagnaro-Fornasier centrali. Recupero pieno per Aquilani e Verre che insieme a Memushaj formano la diga di centrocampo. In avanti Benali e Caprari trequartisti a supporto dell'unico terminale offensivo Manaj.

Nell'Empoli agile 4-3-1-2, con Martusciello che affida tutte le speranze di risolvere il mal di gol (soltanto 2 reti in 11 partite, ndr) a Saponara tra le linee in appoggio del tandem Pucciarelli-Maccarone. Panchina per Gilardino e maglia da titolare per gli ex Cosic e Croce, con quest'ultimo in settimana che ha speso parole al miele per il suo passato pescarese.

Avvio molto equilibrato, condizionato dal forte vento (favorevole nel primo tempo agli attacchi ospiti, ndr) e dall'importanza della posta in palio in chiave salvezza.

Leggermente meglio il Pescara sotto il profilo dell'iniziativa e dell'idea di gioco, che però perdono di incisività una volta passata la trequarti.

Al 12' al primo affondo vero l'Empoli passa a condurre il risultato. Giocata straordinaria di Saponara a liberare Pucciarelli, assist profondo per Maccarone che prima difende palla da Campagnaro e poi infila Bizzarri in uscita.

La reazione del Delfino è immediata. Al 14' bella azione all'interno dell'area e gran botta di Caprari che termina sulla traversa.

Il Pescara è anche sfortunato. Al 16'di forza Memushaj entra in area di rigore e costringe Skorupski al primo intervento decisivo della giornata, poi sulla linea di porta intervento da campione di Pasqual a liberare.

Il Pescara gioca ma al 23' è l'Empoli a trovare nuovamente la via della rete. Zampano perde palla, triangolo Pucciarelli-Maccarone-Pucciarelli: 2-0 e tutto facile per i toscani.

La mazzata è terribile. Il Delfino recrimina per un calcio di rigore non concesso per un tocco di mano apparso piuttosto clamoroso, poi al 31' gli ospiti sfiorano addirittura il tris. Questa volta Pucciarelli tutto solo davanti a Bizzarri alza troppo la mira.

Al 40' altro mucchio in area dell'Empoli e altra decisiva parata di Skorupski.

Al 44' i toscani chiudono la partita e scende il buio sullo stadio Adriatico. Altra ripartenza e Maccarone illuminato da Saponara ancora una volta occhi negli occhi con Bizzarri non sbaglia.

Nella ripresa la volontà al Delfino non manca ma all'8' si scontra nuovamente con sfortuna e imprecisione dei propri attaccanti. Verre solo davanti a Skorupski non riesce a sorprendere il portiere e sulla ribattuta Manaj arriva colpevolmente con un attimo di ritardo.

Fuori anche Benali e dentro Pepe.

Il Pescara chiude anche in inferiorità numerica dal 30' per un infortunio occorso a Fornasier. Al 44' Saponara cala anche il poker e al triplice fischio rissa finale che certifica (quasi) i titoli di cosa per il Pescara.

Dopo la sosta delle nazionali, biancazzurri attesi dall'impossibile trasferta dello Juventus Stadium.



PESCARA-EMPOLI 0-4 (primo tempo 0-3)



MARCATORI: 12'pt e 44'pt Maccarone (E); 23'pt Pucciarelli (E); 44'st Saponara (E).

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Campagnaro, Fornasier, Crescenzi; Memushaj, Aquilani (1'st Biraghi), Verre; Benali (12'st Pepe), Caprari; Manaj (26'st Pettinari). A disposizione: Fiorillo, Bruno, Cristante, Zuparic\, Vitturini, Muric. Allenatore: Oddo.

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Cosic, Costa, Pasqual; Krunic (40'st Pereira), Dioussè, Croce; Saponara; Maccarone (22'st Gilardino), Pucciarelli (36'st Marilungo). A disposizione: Pugliesi, Pelagotti, Zambelli, Di Marco, Mchedlidze, Maiello, Barba, Buchel, Tello. Allenatore: Martusciello.

ARBITRO: Daniele Orsato della sezione di Schio (De Pinto-Tolfo).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 13mila spettatori. Ammoniti: Krunic, Caprari, Fornasier. Espulsi: nessuno. Recupero: 0'pt; 0'st.



Andrea Sacchini