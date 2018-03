Il Pescara spaventa il Milan ma non basta. A San Siro finisce 1-0

MILANO. Il solito Pescara poco concreto in attacco spaventa a lungo il Milan ma perde 1-0 a San Siro. Decisivo nel secondo tempo un gol su punizione di Bonaventura dopo un macroscopico errore in disimpegno dei biancazzurri.

Qualche sorpresa nell'undici iniziale di Massimo Oddo che rinuncia a Cristante, Biraghi e Manaj pur tornado al 4-3-2-1 che aveva dato buoni segnali ad inizio stagione. Dentro dall'inizio Crescenzi in difesa e Mitrita, che insieme a Benali agisce di appoggio all'unico terminale offensivo Caprari. A centrocampo invece spazio alla tecnica di Brugman e Aquilani insieme a Memushaj. Al posto dello squalificato Campagnaro gioca Coda. Nel Milan Montella ripropone l'undici titolarissimo che la settimana scorsa ha battuto la Juventus. In avanti spazio alla velocità e alle idee di Suso, Bacca e Niang. Solo panchina per il grande ex Gianluca Lapadula.

L'avvio degli abruzzesi, schierati molto alti ad attaccare i portatori di palla rossoneri, è incoraggiante e costringe il Milan spesso e volentieri a gettare il pallone in avanti senza costrutto. Al decimo la prima iniziativa è del Pescara. Mitrita fa il bello e cattivo tempo sulla destra e costringe Donnarumma a fatica a rifugiarsi in corner.





Col passare dei minuti però si alza d'intensità il palleggio del Milan che inizia a costruire i primi grandi pericoli per la difesa pescarese. Al 17' pennellata di Suso per la spaccata di Bacca che tutto solo davanti a Bizzarri colpisce malissimo. Al 24' altra iniziativa dello spagnolo e palla nel mezzo: Bacca arriva all'appuntamento con la sfera con un attimo di ritardo. Al 27' l'attaccante colombiano può concludere in porta ma è decisivo l'intervento alla disperata di Fornasier.

In ripartenza però il Delfino dà l'impressione di poter far male. Caprari serve male Mitrita in situazione di 2 contro 2 mentre alla mezz'ora un cross di Memushaj è un filo troppo lungo per un compagno tutto solo sul secondo palo.

Al 35' brivido per Bizzarri. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, la difesa adriatica pasticcia e De Sciglio da 2 passi costringe l'ex Chievo al prodigioso intervento. Al 43' altra gigantesca occasione per il Diavolo. Cross di De Sciglio per Niang che sale in cielo e colpisce il palo. Sul proseguo dell'azione la difesa pescarese libera con difficoltà. Prima del riposo ancora Milan: gran botta dal limite e sfera ben controllata da Bizzarri.





Nella ripresa è un monologo rossonero. Al 1' Niang da 2 passi fallisce un facile controllo. Al 4' il Milan passa in vantaggio. Retropassaggio folle di Mitrita, pallone recuperato da Bonaventura che viene steso al limite dal centrocampista rumeno. Sulla punizione si apre la barriera e la sfera di Bonaventura termina nel sacco.

Al 6' contropiede rapido dei padroni di casa. Niang al centro per Bacca che prende il secondo legno di giornata. Reazione del Delfino all'8'. Benali da fuori non inquadra di poco lo specchio della porta. Un minuto dopo Zampano al centro e scontro fortuito tra Aquilani e Memushaj. L'ex Roma ha la peggio ed è costretto a uscire in barella (dentro Cristante, ndr).

Al 16' Bonaventura sfiora il bis con una conclusione dal limite. Al 17' è però il Milan a spaventarsi. Memushaj riceve palla dai 20 metri e costringe Donnarumma al primo intervento decisivo della giornata in corner. Sugli sviluppi dello stesso, stacco di Cristante e nuova parata del baby fenomeno milanista.

Dentro anche Manaj, Oddo si gioca il tutto per tutto. Al 34' secondo gol annullato di giornata al Delfino (nel primo tempo a Benali per fuorigioco confermato dalla moviola, ndr). Memushaj da fuori prova il destro, Donnarumma non è perfetto nella respinta e Manaj insacca. L'offside questa volta è netto.

Al 38' ci prova da fuori Cristante: sfera di poco sul fondo controllata da Donnarumma.

In pieno recupero Cristante ruba palla e illumina per Caprari, che non riesce a superare Donnarumma in uscita. Prima del triplice fischio mischia furibonda in area ma il risultato non cambia. Un vero peccato.



MILAN-PESCARA 1-0 (primo tempo 0-0)



MARCATORI: 4'st Bonaventura (M).

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Romagnoli, De Sciglio; Locatelli, Sosa (23'st Kucka), Bonaventura; Suso, Bacca (39'st Luiz Adriano), Niang (16'st Pasalic). A disposizione: Gabriel, Plizzari, Ely, Lapadula, Honda, Poli, Zapata, Cutrone. Allenatore: Montella.

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Coda (29'st Biraghi), Fornasier, Crescenzi; Aquilani (11'st Cristante), Brugman, Memushaj; Benali, Mitrita (32'st Manaj); Caprari. A disposizione: Fiorillo, Bruno, Pepe, Vitturini, Pettinari, Muric. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma (Giallatini-Alassio).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 40mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Brugman, Abate, Mitrita. Espulsi: nessuo. Recupero: 1'pt; 7'st.



Andrea Sacchini