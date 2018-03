Campli di nuovo in casa con Senigallia. Teramo 1960: c'è il Catanzaro

ABRUZZO. Dopo la brillante conquista del Palasassi di Matera, che ha segnato il poker di vittorie per i farnesi, si torna a giocare al PalaBorgognoni di Campli, dove arriva la compagine marchigiana della Goldengas Senigallia. Sei punti dividono in classifica le due formazioni, con il Campli in testa, a comandare la classifica a quota otto, in coabitazione con il Bisceglie, mentre i marchigiani di coach Valli, insieme a Valdiceppo, Ortona, Monteroni e Isernia, stazionano a quota due. Ben tre le sconfitte consecutive per la Goldengas, la quale dopo l’ottimo esordio in casa, con il fanalino di coda Venafro, ha dovuto cedere l’intera posta in palio, nelle ultime tre uscite ufficiali: a Rimini, in casa con il Matera e l’ultima in ordine di tempo, quella di Domenica scorsa al PalaElettra di Pescara. Squadra rinnovata per 5/10 rispetto alla scorsa stagione quella marchigiana, che alle conferme del play Caverni, classe ’86, della guardia classe ’81 Gnaccarini, dell’ala/pivot classe ’81 Pierantoni e dell’ala classe ’94 Bertoni, ha inserito due atleti, che già la scorsa stagione, hanno calpestato i parquet della cadetteria : la guardia classe’88 Maggiotto, proveniente da Monsummano (Serie B Gir. A) e l’ala Bastone ex Mola, peraltro, già avversario del Campli, la scorsa stagione con la maglia della Società pugliese. Ad essi la società marchigiana ha affiancato, l’ala classe ’93 Giampieri, proveniente dal Tiger Meldola (Serie C Gold Emilia), l’esterno classe ’96 Pietrini, lo scorso anno a Varese in Serie C Silver, per poi completare il roster con il ventunenne play/guardia Federico Bargnesi, ex Caorle C Gold Triveneto. La gara in terra farnese, riveste dunque per gli ospiti, una certa importanza, visto che gli uomini del confermato coach Valli, scenderanno sul parquet di Campli, con l’intento di interrompere la striscia negativa e di conseguenza, dare il primo dispiacere stagionale al pubblico del PalaBorgognoni. Senigallia comunque, arriva a questo appuntamento con problemi di formazione, visto che per indisponibilità dovuta a problemi di ordine fisico, non saranno della gara il lungo Pierantoni, assente da due turni, e il play Bargnesi, già assente a Pescara; ad essi si aggiunge l’esterno Giampieri, il quale non ancora al top della condizione, dopo un infortunio. L’assenza soprattutto di Bargnesi, toglie ai marchigiani un elemento che eccelle specialmente nella fase difensiva, visto che con la sua presenza, coach Valli , all’occorrenza poteva abbinarlo sia in marcatura su esterni fisici, che addirittura anche su avversari che ricoprono ruoli interni in attacco. Per la formazione guidata da coach Millina, dopo l’exploit in terra lucana, la possibilità di portare a cinque le vittorie consecutive, in questo inizio scoppiettante di campionato, certo però che l’avversario di turno, non va assolutamente sottovalutato, specialmente nella coppia Maggiotto-Bastone, la quale fattura oltre il 50% dei punti sinora realizzati dalla squadra marchigiana, che dal perimetro sa come far male agli avversari. Settimana intensa per i farnesi, i quali, proprio in vista di questo quinto impegno ufficiale, si sono allenati regolarmente con tutti gli effettivi a disposizione. La gara tra Globo Infoservice Campli e Goldengas Senigallia, di Domenica 30 ottobre, avrà inizio alle ore 18.00, chiamati a dirigere il confronto sono stati i Sigg.ri: Borrelli di Cercola (NA) e Nuzzo di Caserta (CE). Queste le formazioni in campo al PalaBorgognoni di Campli: Globo Infoservice Campli: Gatti-Norbedo-Bottioni-Serafini-Salafia-Duranti-Scortica-Ponziani-Petrucci-Serroni. All. Millina. Goldengas Senigallia: Caverni-Gnaccarini-Bertoni-Angeletti-Del Torto-Serrani-Giampieri-Pietrini-Bastone-Maggiotto. All. Valli.

Questi invece gli arbitri che dirigeranno la sfida di Domenica (ore 18:00), tra La Meta Teramo Basket 1960 e Planet Basket Catanzaro, valida per la 5^ giornata di andata del girone C della serie B. Sono stati designati Luca Santilli di Macerata e Alessandro Soavi di Cagli (Pesaro).