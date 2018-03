L'Aquila ospita al Fattori il Benevento. Trasferta romana per la Gran Sasso

ABRUZZO. Quinto turno del campionato nazionale di Serie A per L'Aquila Rugby Club, che domenica 30 ottobre, al “Fattori”, ospiterà l'Ottopagine Benevento. Sarà anche la prima partita con l'orario invernale. Il fischio di inizio del sig. Tomò di Roma, è infatti fissato per le ore 14:30.

Una sfida importante per i neroverdi di Troiani e Rotilio, che dovranno difendere l'imbattibilità e proseguire il cammino del girone dopo le prime quattro vittorie su altrettante partite. Non sarà una partita facile: i neopromossi campani sono una squadra attrezzata ed anche storicamente ostica, che lotterà su ogni pallone per portare a casa punti preziosi.

“Rispettiamo il Benevento, che viene da prestazioni molto positive – afferma coach Pierpaolo Rotilio – non dobbiamo abbassare la guardia, e abbiamo lavorato in settimana per ritrovare l'ordine nelle situazioni dove c'è più confusione e meno tecnica. Domenica scorsa siamo stati poco efficaci nel ridare ordine al gioco, vogliamo dimostrare di superare i problemi che abbiamo avuto”.

Domenica il XV neroverde scenderà in campo per la terza volta di fronte al pubblico di casa: “Sarà un test importante per mostrare il lavoro che abbiamo fatto nelle ultime due settimane, la squadra vive comunque un bel momento di serenità e la preparazione che finora abbiamo intrapreso sta iniziando ad uscire”, aggiunge Rotilio.

Gli fa eco il capitano Alessandro Cialone: “Abbiamo lavorato bene – afferma – veniamo da due partite dure ed impegnative, durante le quali siamo stati centrati troppo sul risultato e poco sulla prestazione, per questo è sceso il livello del gioco. Sfrutteremo questa partita per ritrovare il nostro ritmo ed il nostro modo di giocare”.

Intanto sul fronte societario il club ufficializza il rinnovo, per un altro anno, della partnership con ALD Automotive, società leader nei servizi di noleggio a lungo termine, che opera sul mercato italiano da oltre trenta anni. La società, presente nel comparto automotive in 39 Paesi, gestisce in Italia oltre 100mila veicoli per privati aziende, artigiani, professionisti, pubblica amministrazione e dipendenti delle società clienti.

Grazie al sostegno di ALD Automotive sarà possibile per tifosi ed appassionati accedere gratuitamente al settore Distinti del “Fattori” per la partita del 30 ottobre. Sul sito web ufficiale dell'Aquila Rugby Club (laquilarugbyclub.it) è inoltre possibile scoprire le offerte di ALD Automotive dedicate ai possessori delle card abbonamento alla stagione neroverde e ai possessori dei ticket delle partite singole.

Per la gara contro il Benevento rimangono invariati i prezzi di accesso al settore Tribuna: 10 € il biglietto per la partita, con riduzioni a 5 € per studenti, over 65 e aderenti ai Cral cittadini. Prevendite su liveticket.it. Appuntamento il 30 ottobre, alle ore 14:30, per un'altra bella domenica all'insegna del rugby aquilano.





GRAN SASSO OSPITE DELLA CAPITOLINA ROMA



Terza trasferta stagionale per la Gran Sasso, che domenica 30 ottobre farà visita alla Capitolina per la quinta giornata del campionato di serie A di rugby, giornata calda che porterà tutte le sei squadre impegnate nel girone 4, a compiere, alla fine dei prossimi ottanta minuti, un affollatissimo giro di boa. Sono infatti quattro squadre, divise da due punti a contendersi la seconda posizione nel girone alla fine di queste partite di andata, sarà quindi importantissimo cercare una vittoria nella capitale per gli uomini di Iannucci, che torna sulla partita in casa con il Pesaro per lanciare la sfida ai romani: “Il nostro gioco è decisamente migliorato per intensità e volume, dobbiamo essere maggiormente concreti per arrivare a raccogliere i risultati del lavoro svolto divertendoci al contempo”.

Bisognerà essere concentrati quindi per portare a casa la partita domenica e occorrerà confermare l’identità battagliera ed aggressiva che ha portato la Gran Sasso al conseguimento dei buoni risultati degli ultimi anni. Pronti quindi a mettere indietro gli orologi per essere puntuali all’appuntamento sul Campo dell’Unione Rugby Capitolina, sulla via Flaminia, alle 14.30, arbitrerà il sig. Schilirò.

Sempre domenica la squadra cadetta della Gran Sasso ospiterà al campo sportivo Oasi di Sambuceto il San Benedetto, capolista della poule 2 del girone E di serie C, mentre l’under 18 sarà impegnata, sempre in casa, contro l’Ascoli rugby.