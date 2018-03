Il Pescara perde con l'Atalanta ma il pensiero è altrove: il terremoto scuote lo stadio

PESCARA. In un clima surreale per le notizie che giungono di ora in ora dai luoghi nuovamente colpiti dal terremoto (la scossa delle 21.17 si è sentita distintamente sugli spalti dell'Adriatico, con il gioco sospeso per oltre 3 minuti, ndr), il Pescara cede 1-0 con l'Atalanta.

Forte anche il segnale della Curva Nord, che in segno di solidarietà e rispetto contro la decisione di andare avanti nel gioco, ha lasciato vuoto il settore centrale della Curva.

Il Pescara di Oddo cambia soprattutto nei numeri, con un inedito 4-4-1-1 in partenza. Centrocampo composto da Brugman e Aquilani centrali, Memushaj e Zampano a presidio delle corsie esterne. Caprari torna finalmente sulla trequarti a supporto dell'unico terminale offensivo Manaj. In difesa promosso titolare Crescenzi insieme a Campagnaro, Fornasier e Biraghi a protezione della porta di Bizzarri. Nell'Atalanta il grande ex Giampiero Gasperini sceglie Kurtic fantasista a supporto del tandem Gomez-Paloschi, con quest'ultimo preferito a sorpresa dal primo minuto a Pinilla e Petagna.

In avvio è la dea a comandare il gioco e la manovra, con il Pescara compatto e corto tra le linee. In avanti Manaj e Caprari non danno riferimenti offensivi ai nerazzurri ma neanche ai compagni di squadra, con la manovra (al contrario di altre volte, ndr) lenta e sempre stroncata sul nascere.

Al 23' il primo brivido per la retroguardia pescarese. Cross teso di Konko e colpo di testa nel mezzo di un liberissimo Zukanovic che non inquadra lo specchio della porta.

Al 31' attimi di paura sugli spalti, con la gara sospesa per oltre 3 minuti di gioco per una scossa di terremoto sentita distintamente da tifosi e giocatori. Difficile andare avanti un contesto del genere, con grande perplessità e preoccupazione sugli spalti e giocatori tutt'altro che con la testa in campo.

Al 42' traversa di Caldara per l'Atalanta con la pioggia nuova protagonista dell'Adriatico.

Nella ripresa parte meglio il Pescara che al primo con Manaj costruisce una buona iniziativa: controllo e girata in area con sfera sul fondo.

L'Atalanta è in controllo totale della gara e al 15' trova il vantaggio. Calcio d'angolo sulla testa di Caldara che in beata solitudine insacca.

La reazione del Delfino è sterile, facilmente controllata da un'Atalanta che sonnecchia ma che è sempre micidiale palla al piede nelle ripartenze.

Al 23' Kurtic da fuori alza di poco sopra la traversa.

Nel finale non succede praticamente nulla.

IL COMMENTO DEI GIOCATORI NEL DOPO PARTITA

Dopo-partita surreale, negli spogliatoi dell'Adriatico, dopo la vittoria dell'Atalanta sul campo del Pescara.

La partita passa in secondo piano, rispetto alla scossa di terremoto che al 31' del primo tempo ha provocato la sospensione dell'incontro, catapultando anche l'Abruzzo nella tragedia in corso nelle Marche.

«In quel momento non ci siamo accorti di nulla, perché eravamo in movimento - ha detto il difensore del Pescara, Hugo Campagnaro -. Poi una volta che abbiamo sentito il pubblico gridare e la gente lasciare gli spalti abbiamo capito».

Il difensore dell'Atalanta, Mattia Caldara, conferma: «Noi dal campo non abbiamo sentito nulla, miei compagni mi hanno detto però poi che la panchina ha tremato».

Sulla partita si sono soffermati i due tecnci. «Siamo stati bravi a pressare, abbiamo creato occasioni e quindi il risultato è meritato - ha affermato Tullio Gritti, che ha sostituito lo squalificato Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta -. Il Pescara di solito gioca bene e crea molte occasioni, mentre oggi li abbiamo limitati e loro non hanno mai tirato in porta».

Preoccupato il tecnico del Pescara, Massimo Oddo, visto che la sua squadra, se si esclude la vittoria a tavolino contro il Sassuolo, è l'unica a non avere ancora conquistato i tre punti.

«La mia paura è che queste è una squadra giovane e che dunque perda autostima - ha ammesso Oddo -. Oggi abbiamo provato a fare una partita più sporca e l'abbiamo persa, giocando anche male. Non abbiamo le caratteristiche di altre squadre che sanno difendersi - ha proseguito il tecnico del Pescara -. Dobbiamo giocare sempre per fare la partita».





PESCARA-ATALANTA 0-1 (primo tempo 0-0)



MARCATORI: 15'st Caldara (A).

PESCARA (4-4-1-1): Bizzarri; Crescenzi, Campagnaro, Fornasier, Biraghi (31'st Mitrita); Memushaj (13'st Cristante), Brugman (20'st Pepe), Aquilani, Zampano; Caprari; Manaj. A disposizione: Fiorillo, Bruno, Benali, Zuparic, Pettinari, Muric, Coda. Allenatore: Oddo.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Konko, Caldara, Zukanovic; Conti (31'st Masiello), Kessie (38'st Gagliardini), Freuler, Dramè; Kurtic; Paloschi, Gomez (8'st D'Alessandro). A disposizione: Sportiello, Stendardo, Migliaccio, Petagna, Spinazzola, Pinilla, Cabezas, Raimondi, Grassi. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (Di Iorio-La Rocca)

NOTE: Presenti sugli spalti circa 11mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Conti, Konko, Crescenzi, Campagnaro, Biraghi. Espulsi: nessuno. Recupero: 2'pt; 4'st.



Andrea Sacchini