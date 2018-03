Basket. Campli: ko anche il Matera. Sconfitta a Roma con polemiche per il Teramo

ABRUZZO. La Globo-Infoservice Campli fa la voce grossa in casa dell’Olimpia Matera e si riporta 2 punti a casa contro una delle favorite del Campionato, calando anche un quattro su quattro che la fa rimanere prima in classifica, solo Bisceglie mantiene il passo della truppa di Millina. Primo quarto combattuto al PalaSassi dove le due formazioni non mollano di un centimetro sui giochi. Pronti partenza e via, Matera a canestro da 2 con Laudoni, i farnesi di coach Millina ci sono e con Serafini rispondo subito da 3 punti. Punto a punto tra le due formazioni, fino al 5 minuto del tempo dove con un mini break Matera mette la testa avanti sul 12-8 con la coppia Lestini Laudoni. Campli non si distrae ci pensano Bottioni, Serroni e Petrucci a tenere i biancorossi a contatto all’ottavo di quarto il tabellone recita 14-14. I farnesi prendono fiducia a un 1 minuto dalla fine, time out Matera su due liberi di Norbedo del 16-16. Entra Duranti a 20 sec dalla fine piazza la tripla del 16-19 per i bianco/rossi. Lestini a fil di sirena riporta il punteggio sul 19-19 a fine quarto. Secondo quarto inizia col duo delle meraviglie Bottioni/Serroni il teramano su assist del compagno mette la tripla del 19-22. Mini break in partenza Ponziani con la complicità di Duranti sigla il 19-24 i farnesi lottano come mastini. Sul 19-26 coach Miriello chiede time out per catechizzare i suoi. A sette minuti dalla fine del secondo quarto, gli uomini di coach Millina scappano sul 19-29 con assist man Duranti e una super tripla di Simone Gatti. A metà quarto la partita è sempre tirata, Grande mantiene a contatto i padroni di casa, però a causa di una maggiore aggressività della truppa di capitan Petrucci subiscono un altro mini parziale. Il cronometro segna 4.50 alla fine il tabellone recita 23-31 Campli! Con un’opera quasi da sartoria taglio e cuci il capitano di Matera Cantagalli lima il vantaggio ospite portando i padroni di casa a 26-31 intorno ai tre minuti alla fine per l’intervallo lungo. Ultimi 3 minuti in cui Matera comincia giocare seriamente soprattutto vicino al canestro e Grande con Zampolli tengono il treno farnese con il 32-36. Ma la concretezza di Serafini e l’ennesima tripla fi Gatti respingono i bianco/blu al 34-41, sessanta secondi all’intervallo. Fase concitata, Petrucci mette un piazzato del 36-43, Laudoni non molla e si va negli spogliatoi sul 38-43. Si ritorna in campo, squadre catechizzate dentro i rispettivi spogliatoi e il ritmo sembra sempre alto.



Bottioni in formato “super eroe” entra ruba palla fa impazzire la difesa e porta i propri compagni sul 38-45, a nemmeno 10 secondi dall’inizio del terzo periodo. Diciamo che il duo casalingo che funziona di più in questa partita sono Zampolli e Laudoni che si trovano sul campo, come una coppia affiatata alle nozze d’argento, i padroni di casa rimangono sempre a contatto grazie a loro due. Gatti ci prende gusto con le soluzioni da tre punti e segna il 43-50 a sette minuti dalla fine del tempo. Mini break del capitano di Matera Cantagalli e il tabellone recita 49-52 a 5 minuti dalla fine. Fase equilibrata di gioco dove le squadre si rispondono colpo su colpo e la differenza canestri si mantiene costante. Matera accelera, alza la difesa e porta all’errore i farnesi e si portano sul 54-55. Entra Serroni, 2 punti che sanno di ossigeno di Bottioni 54-57 per i bainco/rossi, 2 minuti e il PalaSassi cerca di far valere la propria legge. Ultimo minuto e mezzo di agonismo puro, il risultato non si schioda fino alla bomba numero 5 di Gatti 55-60 con assist di Bottioni. Ultimo minuto 55-62 Campli. Scivolano i secondi, Bottioni deve uscire perché carico di falli partita finita con ancora un quarto da giocare, si chiude sul 59-65 per i farnesi. Parte il quarto decisivo, quello della verità per le due formazioni. Serroni fa la voce grossa da tre 59-68 per gli ospiti, decide di caricarsi su la squadra e con un’altra tripla il tabellone recita 61-71 Campli, time out Matera, sette minuti al termine. Cantagalli fa l’uomo squadra e tiene a contatto Matera 70-77 a 5 minuti dalla fine del match. Fase concitata non adatta ai cardiopatici, Campli si tiene aggrappata con le unghie e con i denti al piccolo vantaggio. A piccoli passi i bianco/rossi vanno avanti 73-80 a 4 minuti e 29 secondi dal termine. Tecnico alla panchina di Matera 73-84 per gli ospiti. I farnesi hanno il vantaggio del bonus falli in quest’ultima fase (5-1) possono andare in lunetta su ogni infrazione. Petrucci da tre 73-88 a 3 minuti e mezzo dalla fine. Il tempo passa il divario resta uguale, sale l’adrenalina. Serroni show 77-93 ultimi due minuti di gioco. Gioco a schacchi tra coach Millina e coach Miriell0, entrambi la vogliono portare a casa la vittoria. Ultimi secondi al PalaSassi, la Globo-Infoservice Campli porta a casa il quarto successo consecutivo per 83-96.



TERAMO 1960. SCONFITTA E POLEMICHE A ROMA CONTRO LA LUISS



Turno di campionato amaro per il Teramo 1960, sconfitto anche per errori arbitrali 88-79 a Roma dalla Luiss. Al di là di questa constatazione, va rimarcato il fatto che La Meta non è stata precisa nel momento topico dell'incontro, soprattutto nel terzo periodo. Errori in fase difensiva, ma soprattutto dalla lunetta 9/19 mentre i laziali hanno tirato 27 liberi. Troppi i canestri sbagliati dalla linea della carità. Va detto anche che la squadra di Bianchi ha lottato fino alla fine e sul' 82-77 annullato incredibilmente un canestro regolare a Papa per infrazione di passi.

Primo quarto equilibrato 21-17, poi Teramo esce fuori e comanda andando al riposo avanti 41-37. Nel terzo parziale viene fuori la Luiss che chiude 65-60. Inutile il tentativo biancorosso di recupero, stoppato dalla coppia arbitrale. Si volta pagina. Domenica c'è Catanzaro, due punti in palio fondamentali.