Basket. Per la We're Ortona Bisceglie è troppo forte: 71-63 il finale

BISCEGLIE. Serata storta per Ortona, che soccombe sotto i colpi di Bisceglie per 71-63 ed incassa il terzo risultato negativo in soli 4 incontri. I biancoblù pagano la pessima prestazione del primo tempo, segnato da un atteggiamento di sufficienza e da una percentuale al tiro assai scarsa, oltre che ad una difesa passiva che ha permesso agli ospiti di raggiungere un ampio margine di vantaggio. Altro punto a favore dei Lions è stata la difesa, intensa ed aggressiva dal primo all'ultimo minuto, che ha costretto i padroni di casa a prendersi molti tiri forzati. Il tentativo di rimonta visto nei secondi venti minuti è stato sedato da un ispirato Bruno, autore di ben 5 triple, e dalla solita asfissiante difesa che ha fino ad ora caratterizzato tutti i match disputati dai pugliesi.

Senza negare i meriti di Bisceglie, è arrivato il momento per la We're di farsi un esame di coscienza e capire cosa non va soprattutto nell'approccio alla gara, sempre difficile per gli uomini di Coach Di Salvatore, e lavorare in vista della prossima giornata che vedrà Capitan Di Carmine&Co impegnati sempre al PalaMelilla contro Taranto.



TABELLINO



Ortona: G. Di Carmine 10, Gialloreto 13, Castelluccia 14, Musso 11, Martone 6, Martelli 5, Mlinar 4, A. Di Carmine n.e., Agostinone 0, Svoboda n.e.;

Bisceglie: Bartolozzi 0, Chiriatti 4, Antonelli 12, Potì 6, Bruno 17, Comollo n.e., Totagiancaspro n.e., Di Emidio 6, Cucco 13, Leggio 13