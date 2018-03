L’Etomilu Giulianova espugna Monteroni: terza vittoria

GIULIANOVA. Una strepitosa Etomilu Giulianova ha conquistato la prima vittoria stagionale in trasferta violando il difficile campo di Monteroni con il punteggio finale di 49-64. Partita dai due volti quella giocata dai giallorossi di Francani, che nella prima metà gara hanno sofferto la difesa dei padroni di casa per poi prendere il largo nei secondi venti minuti di gioco realizzando ben 43 dei 64 punti finali. Ottima la prestazione di Simone De Angelis che con tre triple nel corso del terzo quarto ha spaccato la partita in due ma tutto il collettivo, vero punto di forza dell'Etomilu di questa stagione, ha portato fieno in cascina. Per fare qualche nome: Ricci con tanta difesa e canestri specie nei primi due quarti di gioco, Gallerini continuo per tutta la partita, Colonnelli autore di 12 punti nella seconda metà gara.

Primi due quarti giocati dalle due squadre su un binario di sostanziale equilibrio ma con il basso punteggio a farla da padrone. Sia la formazione di casa che quella giallorossa infatti avevano le polveri bagnate sia da due che dalla lunga distanza: il 2 su 18 da tre punti tirato dall'Etomilu Giulianova nei primi 20' la diceva lunga su quanto gli attacchi fossero in sofferenza. Per Monteroni le cose però non andavano meglio perchè a fronte di un non disprezzabile 9/15 da due vi era un 1/13 dalla lunga a spegnere gli entusiasmi. Ricci con 6 punti e Gallerini con 5 erano i principali terminali offensivi dell'Etomilu, che dopo essere stata sotto per 9-2 ad inizio primo quarto non ci metteva molto a ritornare a distanza di sicurezza (13-11 al 10'). Nel secondo quarto gli attacchi continuavano a non brillare e la partita era in mano, come prevedibile, alle difese che concedevano veramente poco. Le due squadre andavano a braccetto praticamente per tutta la durata della seconda frazione conclusa sul 23-21. Tra le fila dei salentini buona la prova della coppia Ingrosso-Zanotti autrice di quasi la metà dei punti dei padroni di casa.



Al ritorno in campo dopo la pausa lunga la partita cambiava drasticamente volto. Simone De Angelis nell'arco di 70" colpiva due volte dall'arco dei 6,75 e Giulianova metteva il naso avanti sul 29-34. Gallerini e Ricci completavano l'opera costringendo coach Dima a chiamare time-out con Monteroni sotto di 7 lunghezze (33-40 al 27'). Negli ultimi tre giri di lancette l'Etomilu non perdeva concentrazione, anzi... Simone De Angelis con la terza tripla del quarto e Colonnelli con il suo primo canestro della partita firmavano il 36-49 che mandava le squadre all'ultimo miniriposo a chiusura di un parziale da 13-28 in 10' di gioco.

Colonnelli con una tripla aveva chiuso il terzo parziale e con una tripla apriva il quarto e Giulianova prendeva il largo arrivando anche sul +18 con il quarto punto di Ludovico De Paoli (38-56 al 32'). Da lì in poi era un percorso in discesa per i ragazzi di Francani che gestivano al meglio il vantaggio fino al 49-64 conclusivo che regalava ai giallorossi la terza vittoria stagione, prima in trasferta.



QUARTA MONTERONI - ETOMILU GIULIANOVA 49-64 (13-11, 23-21, 36-49)

Quarta Monteroni: Balic 4, Martina 4, Paiano 3, Zanotti 15, Ingrosso 7, Leucci 6, Calasso G. NE, Morciano 7, Calasso L. 1, Mavric 4. All: Dima

Etomilu Giulianova: Zacchigna, Ricci 11, De Angelis 12, Sacripante 4, Gallerini 12, Cianella 3, Colonnelli 12, De Paoli 4, Rosa ne, Di Diomede 6. All: Francani