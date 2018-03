Rugby. L'Aquila continua a vincere. Regolato 13-10 il Primavera Roma

ROMA. Soffre ma vince L'Aquila Rugby Club all'Acqua Acetosa di Roma sul campo del Primavera Rugby, imponendosi nel secondo tempo e spuntandola 10-13 (1-4). Una vittoria importante, la quarta consecutiva, che conferma i neroverdi in testa al girone 4 della fase territoriale di Serie A.

Parte male L'Aquila che subisce una meta dopo soli sei minuti: apertura dei romani fino all'ala e palla oltre i pali. Munal fallisce la trasformazione, come anche un piazzato tre minuti più tardi. Partita dai ritmi bassi e discontinui, con i padroni di casa che impongono una forte pressione ai neroverdi. Al quarto d'ora i primi punti dell'Aquila, scaturiti da un calcio piazzato di Filippo Di Marco. Il primo tempo si conclude con la seconda meta del Primavera, che sorprende i neroverdi nella loro ventidue e schiaccia oltre la linea. Si va negli spogliatoi sul 10-3.

La ripresa si apre con il XV aquilano più concentrato e deciso a colmare il gap. La mischia neroverde domina quella avversaria. Anche per questo vengono fischiati calci di punizione da mischia, dal quale scaturiscono due gialli ai due piloni del Primavera, e altri tre punti con Di Marco al piede. Sul 10-6 L'Aquila schiaccia sull'acceleratore e va in meta: punizione in mezzo ai pali a dieci metri dalla linea di meta del Primavera; i neroverdi scelgono la mischia al calcio piazzato e con un “carrettino” incisivo portano la palla direttamente in meta, schiacciando con Carlo Cerasoli. La terna arbitrale fischia spesso e la partita termina in maniera discontinua, così com'è stata per quasi tutta la sua durata.

“Abbiamo fatto quello che potevamo – commenta il direttore tecnico Vincenzo Troiani – dobbiamo imparare anche attraverso queste vittorie a capire la nostra strada e la nostra maturità. La squadra è giovane e dobbiamo crescere sotto il profilo della gestione della partita, siamo entrati in campo poco decisi a portare a casa il risultato e abbiamo lasciato troppo spazio a loro, soprattutto il primo tempo”.

"Complimenti al Primavera per come ha impostato la partita e per come hanno gestito la gara al piede – conclude Troiani – comunque è buono il risultato per noi, con quattro punti conquistati in trasferta”.





PRIMAVERA RUGBY – L'AQUILA RUGBY CLUB 10-13 (10-3)



Marcatori: p.t. 5' m. Merendino (5-0); 18' cp Di Marco (5-3); 32' m. Belloni (10-3); s.t. 49' cp Di Marco (10-6); 56' m. Cerasoli tr Di Marco (10-13).

PRIMAVERA RUGBY: Condemi; Merendino, Giulio (41' D'Ottavio), D'Angelo, Munal; Riitano (16' Brancadoro), Leonardi N.; Belloni, Leonardi E. (68' Corcos), Callori di Vignale; Custureri (60' Lavini), Semplice; Orlando (45' Vagnoni), Venturoli, Sbarigia (45' Resta).

A disposizione non entrati: Gabbuti, Kemoklidze.

All.: Alverà

L'AQUILA RUGBY CLUB: Cialente (53' Palmisano); Erbolini (78' Caiazzo), Cortés, Angelini, Giorgini; Di Marco, Speranza (65' Carnicelli); Cerasoli, Gentile (53' Flammini), Basha; Vaschi, Cialone; Montivero, Rettagliata (43' Schiavon), Barducci.

A disposizione non entrati: Cacchione, Santavenere, Rossi.

All.: Troiani / Rotilio

Arbitro: De Martino (Napoli)

Cartellini: 53' giallo Vagnoni (Primavera); 65' giallo Venturoli (Primavera)

Calciatori: Munal (Primavera) 0/4; Di Marco (L'Aquila) 3/3

Punti conquistati in classifica: Primavera Rugby 1; L'Aquila Rugby Club 4.