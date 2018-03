L'impegno e la volontà non bastano. L'Udinese doma 3-1 il Pescara

UDINE. Al termine di una prova encomiabile per impegno e volontà, il Pescara cede 3-1 a Udine e rimanda nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria stagionale in Serie A. Decisiva una doppietta di Thereau, con il Delfino che ha provato in ogni modo a riequilibrare la contesa dopo il gol di Aquilani, senza mai trovare precisione e lucidità nell'ultimo passaggio o nella conclusione verso lo specchio.

Nessuna novità di formazione per Oddo, in piena emergenza e costretto a confermare tutte le indiscrezioni della vigilia. Senza Manaj, Pettinari e Bahebeck, ancora una volta Caprari falso attaccante supportato da un centrocampo foltissimo composto da Benali, Aquilani, Memushaj, Brugman e Cristante. In difesa importante il ritorno di Zampano che completa il reparto insieme a Fornasier, Campagnaro e Biraghi. Nell'Udinese 4-3-3 con Kums in cabina di regia e il tridente offensivo composto da Thereau e De Paul ai lati di Zapata.

L'avvio del Delfino è subito aggressivo e determinato. Al 2' già una ghiotta chance. Caprari suggerisce per Memushaj che da posizione decentrata cerca un compagno nel mezzo: sfuma l'azione col pallone che sfila di poco sul fondo. Al 5' la risposta dell'Udinese: Fofana trova il corridoio giusto per Thereau che si infila nella retroguardia abruzzese ma col destro non inquadra lo specchio della porta.

All'ottavo l'episodio che sblocca l'equilibrio in favore dell'Udinese. Palla scoperta in area e Campagnaro non può far altro che abbattere Zapata in piena area. Giallo per il difensore e calcio di rigore per i friulani trasformato senza difficoltà da Thereau.

Il fraseggio corto del Pescara è messo a dura prova dall'intensità e aggressività del centrocampo udinese, sempre pronto a fare pressione, recuperare e far ripartire con rapidità l'azione. Al 26' però il Delfino va ad un passo dal pareggio. Aquilani cincischia in area e favorisce la conclusione in acrobazia di Caprari in piena area: sfera sulla traversa e poi allontanata con difficoltà dalla retroguardia friulana. Il buon momento dell'undici di Oddo però è soltanto estemporaneo. Al 43' pallone profondo per lo scatto di Zapata che da posizione decentrata non è preciso.

Nella ripresa è sempre l'Udinese a rendersi maggiormente pericolosa, con il Pescara spesso e volentieri in grande difficoltà nel continuo e forte pressing avversario. In evidente difficoltà Oddo cambia spesso modulo di gioco e subito al 5' la squadra costruisce una buona chance sull'asse Aquilani-Memushaj: botta dal limite facile preda di Karnezis. È il momento migliore dei biancazzurri, che costruiscono in sequenza buone chance per il pari senza avere però la necessaria lucidità e precisione. Del Neri intuisce il momento di difficoltà dei suoi e getta nella mischia un mediano (Badu, ndr) per un centrocampista offensivo (De Paul, ndr). Nelle fila pescaresi il correttivo di Oddo è Pepe in luogo di Memushaj.

Al 25' l'Udinese sembra chiudere la partita. Contropiede micidiale che porta alla conclusione Badu: attento Bizzarri che però non può nulla sul tocco vincente sotto porta di Thereau.

Al 30' Aquilani rimette in corsa il Delfino calciando in rete su assist del neo-entrato Crescenzi.

Nel finale però l'Udinese controlla senza affanni trovando anche il punto del 3-1 su calcio di rigore trasformato da Zapata per fallo sullo stesso di Crescenzi.



UDINESE-PESCARA 3-1 (primo tempo 1-0)



MARCATORI: 8'pt su calcio di rigore e 25'st Thereau (U); 30'st Aquilani (P); 49'st Zapata (U) su calcio di rigore.

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir (34'st Heurtaux); Fofana, Kums, Jankto (18'st Halfredsson); De Paul (12'st Badu), Zapata, Thereau. A disposizione: Scuffet, Perisan, Wague, Angella, Perica, Matos, Adnan, Evangelista, Balic. Allenatore: Del Neri.

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Campagnaro, Fornasier, Biraghi; Cristante (29'st Mitrita), Aquilani, Memushaj (18'st Pepe); Benali (29'st Crescenzi), Brugman; Caprari. A disposizione: Fiorillo, Bruno, Zuparic, Pettinari. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Gianluca Rocchi della sezione di Firenze (Meli-Cangiano).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 10mila spettatori (350 circa da Pescara). Ammoniti: Campagnaro, Thereau. Espulsi: nessuno. Recupero: 2'pt; 4'st.

Andrea Sacchini