Serie A. Ecco i calendari. Partenza in salita per il Delfino: subito il Napoli

MILANO. Sono stati sorteggiati ieri a Milano i calendari per la prossima stagione. La Serie A inizierà nel weekend del 20-21 agosto e si concluderà il 28 maggio 2017. Previsti tre turni infrasettimanali, tutti nel 2016: 21 settembre, 26 ottobre e 22 dicembre. Sei le domeniche senza campionato: 4 settembre, 9 ottobre, 13 novembre e 26 marzo per le gare della Nazionale, 25 dicembre (Natale), 1 gennaio (Capodanno).

Il 23 dicembre si giocherà invece ad Abu Dhabi la Supercoppa italiana fra Juventus e Milan.

La Juventus, dopo l'esordio in casa contro la Fiorentina, alla seconda giornata affronterà all'Olimpico la Lazio, mentre alla quarta big match a San Siro contro l'Inter; nella stessa giornata anche Fiorentina-Roma.

Il primo derby è in programma alla nona giornata: sarà Sampdoria-Genoa e si giocherà il 23 ottobre.

Peggio forse non poteva andare per il Pescara al sorteggio dei calendari della Serie A 2016/2017. Il Delfino infatti ha pescato alla prima giornata il Napoli (21 agosto allo stadio Adriatico, ndr), alla seconda il Sassuolo di Eusebio Di Francesco (in trasferta, ndr), alla terza l'Inter e alla quarta la Lazio. Partenza dunque subito in salita per i biancazzurri, che avranno la prima partita “abbordabile” soltanto alla quinta giornata allo stadio Adriatico col Torino. In compenso chiusura più soft, grazie agli impegni con Crotone, Bologna, Palermo e Fiorentina (qualora i viola non avessero più obiettivi a fine campionato, ndr).

Subito un big match nella prima giornata del prossimo campionato di Serie A con la Juventus campione in carica che affronta la Fiorentina di Paulo Sousa, mentre il Napoli giocherà a Pescara, la Roma in casa con l'Udinese, il Milan ospiterà il Torino.

IL CALENDARIO DEL PESCARA IN SERIE A



1a (andata 21/08/2016 – ritorno 15/01/2017) - Pescara-Napoli

2a (andata 28/08/2016 – ritorno 22/01/2017) - Sassuolo-Pescara

3a (andata 11/092016 – ritorno 29/01/2017) - Pescara-Inter

4a (andata 18/09/2016 – ritorno 05/02/2017) - Lazio-Pescara

5a (andata 21/09/2016 – ritorno 12/02/2017) - Pescara-Torino

6a (andata 25/09/2016 – ritorno 19/02/2017) - Genoa-Pescara

7a (andata 02/10/2016 – ritorno 26/02/2017) - Pescara-Chievo

8a (andata 16/10/2016 – ritorno 05/03/2017) - Pescara-Sampdoria

9a (andata 23/10/2016 – ritorno 12/03/2017) - Udinese-Pescara

10a (andata 26/10/2016 – ritorno 19/03/2017) - Pescara-Atalanta

11a (andata 30/10/2016 – ritorno 02/04/2017) - Milan-Pescara

12a (andata 06/11/2016 – ritorno 09/04/2017) - Pescara-Empoli

13a (andata 20/11/2016 – ritorno 15/04/2017) - Juventus-Pescara

14a (andata 27/11/2016 – ritorno 23/04/2017) - Roma-Pescara

15a (andata 04/12/2016 – ritorno 30/04/2017) - Pescara-Cagliari

16a (andata 11/12/2016 – ritorno 07/05/2017) - Crotone-Pescara

17a (andata 18/12/2016 – ritorno 14/05/2017) - Pescara-Bologna

18a (andata 22/12/2016 – ritorno 21/05/2017) - Palermo-Pescara

19a (andata 08/01/2017 – ritorno 28/05/2017) - Pescara-Fiorentina