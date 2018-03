Silvi, la Bielorussia vince il 6 Nazioni Beach Soccer

SILVI. Dopo quattro serate intensissime di gare, non poteva davvero esserci conclusione più spettacolare e bella per il Torneo delle 6 Nazioni – Città di Silvi.

Ad alzare il trofeo alla fine è stata, un po’ a sorpresa, la Bielorussia, capace di prendersi la rivincita sull’Italia dopo il ko subito ai rigori nel girone di qualificazione.

E anche in questa circostanza, la decisiva per le sorti della manifestazione, sono serviti i tiri dal dischetto per decretare la formazione vincitrice; l’errore di Gennaro Delvecchio (in ogni caso il migliore dei suoi) e la successiva rete di Rozum hanno quindi permesso alla compagine bielorussa di ottenere il suo primo successo assoluto in una tappa del Tour IBS.

Nonostante la sconfitta, la Beach Arena di Piazza dei Pini di Silvi ha comunque applaudito a gran voce gli azzurri di Iorio decretando coi fatti la perfetta riuscita della manifestazione. A Portogallo e Francia i successi nelle gare che assegnavano il 3° e 5° posto, rispettivamente su Brasile e Germania.

Tante le persone che hanno affollato la Beach Arena e il Rete8 Village Tour, l'evento, oltre allo sport, è stato caratterizzato da numerosi appuntamenti culturali come le danze di Sara Di Vaira di Ballando con le Stelle, dei giovani artisti di “Amici” Benedetta Orlandini, Luca Favilla e Nick Zavarella e l'esibizione dei figuranti e sbandieratori della Giostra Cavalleresca di Sulmona.