Campionati Nuoto Pinnato, si comincia oggi alle Naiadi

PESCARA. Sono Le Naiadi la location prescelta per i Campionati Italiani Estivi di Nuoto Pinnato 2016.

La manifestazione – organizzata dal Settore Nuoto Pinnato e Orientamento della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) in collaborazione con l’A.S.D. Sportinacqua – prenderà il via nella mattinata di venerdì 3 giugno.

Le gare si disputeranno nella vasca olimpionica scoperta del Complesso Sportivo Le Naiadi.

Il programma prevede sei sessioni totali (due sessioni al giorno, una mattutina e una pomeridiana), nelle quali gli atleti si sfideranno, in diverse specialità, su distanze che vanno da 50 ai 1500 metri.

Alla manifestazione prenderanno parte circa 430 atleti, appartenenti a 48 diverse società: ieri pomeriggio l’arrivo a Pescara delle delegazioni.

Al termine delle gare sarà completata la lista delle convocazioni per i Mondiali delle categorie Assoluti e Juniores di Nuoto Pinnato, che si svolgeranno rispettivamente in Grecia dal 22 al 28 giugno e in Francia dal 4 all’11 luglio.

Il nuoto pinnato è una disciplina riconosciuta dal CIO e che ha un elevato tasso di spettacolarità, proprio perché l’impiego di particolari attrezzature permette agli atleti di raggiungere delle velocità che non sono rintracciabili in nessuna delle altre attività natatorie.

Per Le Naiadi questa manifestazione rappresenta il momento di apertura ufficiale della vasca olimpionica e l’inaugurazione della stagione di eventi sportivi che caratterizzeranno la prossima estate.

Tra gli altri appuntamenti, dal 30 giugno al 6 luglio l’impianto ospiterà il collegiale della Nazionale Italiana di Pallanuoto e che dal 1° al 3 luglio, sempre in vasca olimpionica, si svolgerà il meeting di nuoto organizzato dalla società The Hurricane.