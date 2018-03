Pineto Volley promosso in serie B

PINETO. Si conclude nel migliore dei modi un anno ricco di emozioni e soddisfazioni per il Pineto Volley.

La promozione in serie B conquistata dalla squadra di Mister Cristian Mongia è la giusta ricompensa dopo un campionato lunghissimo vissuto sempre in vetta della classifica. La squadra infatti è stata capolista durante tutta la regular season e durante la fase play off chiudendo la fase finale con 3 vittorie su 3 partite.

La promozione è frutto di un lavoro che viene da lontano: la società, guidata dal Presidente Guido Abbondanza, ha infatti lavorato creando un vivaio giovani atleti pinetesi che tre anni fa, con l’innesto di qualche altro elemento, ha partecipato al campionato di serie D vincendolo. La scorsa estate la società, preparando la squadra per il campionato di serie C e prefissando la meta della promozione, ha riportato a Pineto il grande campione Marco Mancini che ha affiancato i giovani atlteti e ha contribuito a realizzare l’ambizioso progetto della serie B.

La squadra nelle mani di capitan Mancini, è composta da grandi atleti che hanno dimostrato di essere anche belle e positive persone fuori dal campo. I ragazzi hanno saputo creare sinergie anche al di là della realtà pallavolistica il che ha aiutato molto a fare gruppo e a rafforzare le potenzialità della squadra.

Dunque una vittoria attesa e meritata che ha potuto festeggiare la promozione giocando in casa martedì 24 maggio di fronte ad un palazzetto gremito. Circa 1000 persone hanno sostenuto e applaudito i ragazzi, festeggiando il successo.