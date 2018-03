Basket. Altra sconfitta nei play-out per il Vasto. Taranto ora conduce 2-0

TARANTO. Taranto si aggiudica gara 2 della serie playout e porta la serie contro la BCC Generazione Vincente Vasto Basket sul 2-0. Nella gara di ieri sera i pugliesi sono riusciti a restare compatti per tutti i 40 minuti, partendo bene e portandosi sul +6. Solo nel secondo parziale, dopo la rimonta firmata Jovancic-Tracchi, i vastesi sono riusciti a mettere, anche se per poco, la testa davanti. Poi la squadra di casa ha spinto forte sull’acceleratore, tirando tanto e riuscendo ad incrementare il vantaggio che, alla pausa lunga, era di 8 punti (35-27). Nella seconda parte di gara il Taranto è riuscito ad amministrare il vantaggio e a nulla è valsa la discreta vena reaizzativa di Dipierro (15) e Jovancic (13), anche perchè dall’altra parte hanno segnato tanto Circosta (15), Potì (14) e Tinto (13 di cui 8 solo nei primi minuti dell’ultimo quarto). La squadra di coach Luise torna così a casa con una sconfitta per 64-54 che fa aumentare la salita del cammino salvezza. I biancorossi ora dovranno ribaltare la situazione nelle due gare casalinghe per poi andare a giocarsi il tutto per tutto in gara5 a Taranto. Non sarà di certo semplice ma, un passo alla volta, la missione non è impossibile. Ierbs e compagni hanno dimostrato in più occasioni durante la stagione di poter conquistare affermazioni importanti. Venerdì sera, con inizio alle 20.45, servirà una gara perfetta per battere Taranto e tornare così in campo due giorni dopo, domenica alle 18, per conquistare ancora un risultato positivo. Dalla società biancorossa l’appello ai tifosi perchè venerdì sera possano essere numerosi e calorosi sugli spalti del PalaBCC così da sostenere i giocatori in campo per tutti i 40 minuti di gioco.



Casa Euro Bk Taranto - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 64-54



Taranto: Circosta 15, Orlando 9, Potì 14, Tinto 13, Bastoni 7, Osmatescu 2, Malfatti 0, Conte 0, Stola 0, Della Torre 4. Coach: Putignano

Vasto Basket: Grassi 6, Dipierro 15, Di Tizio 2, Jovancic 13, Tabbi 3, Tracchi 8, Ierbs 0, Casettari 6, Pace 1, Cordici 0. Coach: Luise

Tiri da 2: Taranto 11/32 - Vasto 13/30

Tiri da 3: T 7/23 - V 6/29

Liberi: T 21/30 - V 10/16

Rimbalzi: T 47 (11A-36D) - V 38 (7A-31D)