Iron Man 2016. Il tempo stringe. Ecco il programma completo delle gare

PESCARA. A circa un mese dall’evento, si comincia a fare sul serio, con la lista degli atleti PRO iscritti che prende una forma sempre più definitiva, come anche le previsioni e i pronostici. Dal punto di vista agonistico, sicuramente il prossimo 12/06 gli occhi saranno puntati su Paul Reytmayr, l’austriaco che nel 2015 ha dato spettacolo sul litorale pescarese, chiudendo al primo posto (dopo una rimonta svoltasi interamente nell’ultima frazione di gara) davanti agli italianissimi Alberto Casadei e Domenico Passuello, che quest’anno proverà a riscattarsi. Lungo la sua strada, però, dovrà fare i conti anche con altri importanti ritorni: Albert Moreno Molins e Johannes Moldan, che nel 2014 si erano classificati rispettivamente terzo (con un tempo di 3:51:26) e quarto (3:52:00), e Ritchie Nicholls, che ha nel suo palmarés pallinato un’importante vittoria alla finale mondiale IRONMAN 70.3 a Wiesbaden nel 2013.

Sul versante femminile la sfida è ancora aperta ed è difficile sbilanciarsi. L’elenco dei professionisti che proveranno a dire la loro nelle 70.3 miglia italiche è in continuo divenire: staremo a vedere se il vincitore e la vincitrice non saranno in realtà tra i debuttanti in terra abruzzese.

Ad essere viva e dinamica più che mai è anche la lista degli eventi collaterali che delizieranno spiriti e palati dei tanti spettatori e accompagnatori attesi in città. Oltre al confermato The Hurricane IRONKIDS, saranno presenti nel programma pallinato (che di seguito vi mostriamo in dettaglio) una divertentissima corsa notturna di 10 km – Decathlon Night Run – aperta a tutti e tanti eventi eno-gastronomici, perché – dopo tanto movimento – una pausa a tavola è più che meritata.



Venerdì 10 giugno



09:00 16:00 Registrazioni 5i50 Triathlon Pescara & IRONMAN 70.3 Pescara

Registrazioni The Hurricane IRONKIDS & Decathlon Night Run

09:00 21:00 IRONMAN Merchandise Store

14:00 21:00 EXPO Area & BIKE Service by Masciarelli Bikes

18:00 20:00 Registrazioni Decathlon Night Run

19:00 20:00 IRONMAN Spinning overture - P.zza della Rinascita

21:00 Partenza Decathlon Night Run



Sabato 11 giugno



09:00 16:00 Registrazioni 5i50 Triathlon Pescara & IRONMAN 70.3 Pescara

09:00 12:00 Registrazioni The Hurricane IRONKIDS

09:00 21:00 IRONMAN Merchandise Store

10:00 21:00 EXPO Area

11:00 IRONMAN 70.3 Italy - Conferenza stampa inaugurale Hotel Carlton

11:00 12:00 Spinning session

16:00 18:00 Partenza The Hurricane IRONKIDS

17:00 Spinning overture

18:00 IRONMAN 70.3 Italy & 5i50 Triathlon Pescara Pre-Race Briefing in inglese

18:00 20:00 IRONMAN Trial Spinning session one

19:30 Pasta Party - Tasting Abruzzo



Domenica 12 giugno



09:00 21:00 IRONMAN Merchandise Store

09:30 IRONMAN 70.3 Spinning session one

10:00 21:00 EXPO Area

10:30 IRONMAN 70.3 Spinning session two

12:00 IRONMAN 70.3 Italy - Partenza - Rolling start

13:45 14:30 5i50 Triathlon Pescara – Apertura Transition Area; Bike Service disponibile all’interno

15:00 5i50 Triathlon Pescara - Partenza - Rolling Start

18:00 IRONMAN 70.3 Conferenza stampa/Lido Beach Club - P.zza 1° Maggio

19:00 Termine gara 5i50 Triathlon Pescara - P.zza 1° Maggio

20:00 Termine gara IRONMAN 70.3 Italy - P.zza 1° Maggio

21:30 IRONMAN 70.3 Italy & 5i50 Triathlon Pescara Award Ceremony - IRONMAN 70.3 World Championship, slot allocation