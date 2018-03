Basket. Vasto perde in casa con l'Ambrosia e pensa agli spareggi salvezza

VASTO. Si chiude con una sconfitta casalinga la regular season della BCC Generazione Vincente Vasto Basket. Al PalaBCC passa il Bisceglie, a caccia dei punti per confermare l’ottavo posto che vale la partecipazione ai playoff del girone D. I biancorossi, invece, dovranno passare per i playout per garantirsi la partecipazione al campionato di serie B anche nella prossima stagione. La partita, finita 70-50 per i pugliesi, ha visto gli ospiti scappare avanti sin dalla prima metà di gara (primo quarto 12-19, secondo 22-36). I vastesi hanno provato a reagire nel terzo quarto e anche in parte dell’ultimo, ma lo svantaggio accumulato era ormai incolmabile. Coach Luise ha ritrovato Tracchi, rientrato dopo alcune settimane di assenza ma chiaramente non al top della condizione, e Di Tizio, che ha giocato con una vistosa protezione al naso dopo l’infortunio rimediato nell’ultima trasferta.

I playout. Una settimana di pausa e poi via ai playout, che vedranno i biancorossi impegnati contro il Taranto, arrivato a pari punti con la Vasto Basket ma favorito dalla differenza canestri nei due scontri diretti. Si giocherà domenica 1 maggio e martedì 3 maggio in Puglia. Poi ci si sposterà a Vasto per le sfide in calendario venerdì 6 maggio ed, eventualmente, domenica 8 maggio. L’eventuale quinta partita, mercoledì 11 maggio, si disputerà a Taranto. Coach Luise avrà una settimana di tempo per preparare insieme alla squadra queste sfide decisive per la società biancorossa. Passerà la formazione che riuscirà a vincere 3 delle 5 partite in programma. Se i biancorossi vorranno restare in serie B, quindi, dovranno necessariamente far loro le sfide casalinghe ed andare a conquistare almeno una vittoria in Puglia. Sarà fondamentale recuperare energie fisiche e soprattutto mentali, confidando anche, nelle gare al PalaBCC, nel sostegno del pubblico che, in tante occasioni, è risultato essere l’arma in più dei biancorossi.



Bcc Generazione Vincente Vasto Basket-Ambrosia Bisceglie 50-70



Vasto Basket: Grassi 2, Dipierro 15, Tracchi 2, Di Tizio 3, Ierbs 6, Jovancic 18, Casettari 2, Tabbi 2, Pace, Cordici. Coach: Luise.

Bisceglie: Torresi 15, Chiriatti, Leggio 19, Drigo 14, Falcone, Stella 5, Ricchiuti, Cercolani 4, Cecchetti 6, Gambarotta 7. Coach Fantozzi.