Basket. Il campionato del Giulianova finisce con un ko a Senigallia (86-62)

SENIGALLIA. Termina con una sconfitta il campionato dell'Etomilu Globo Giulianova che nell'ultima giornata della regular season ha ceduto l'onore delle armi sul campo del forte Senigallia, formazione che con questa vittoria ha conquistato il settimo posto in classifica ed il diritto di affrontare nel primo turno di play-off la Poderosa Montegranaro.

Se per i giallorossi questa partita aveva ben poco da dire visto il traguardo della salvezza già raggiunto la settimana scorsa, per i ragazzi di coach Valli una sconfitta avrebbe potuto complicare terribilmente i piani post-season dato che anche Ambrosia Bisceglie, MD Discount Monteroni ed Ecoelpidiense Porto S.Elpidio erano in corsa per una delle ultime due posizioni disponibili. Alla fine grazie ad una buona prova di squadra ad avere la meglio sono stati proprio i padroni di casa che hanno vinto con un sonoro +24 (86-62) contro un'Etomilu Globo costretta a rincorrere fin dalle primissime battute di gioco.

Sotto di 16 punti (28-12) già in chiusura di primo quarto, frutto di un approccio alla gara di quelli non memorabili, Gallerini e soci nei due quarti centrali alzavano il livello di gioco rosicchiando qualcosa allo svantaggio accumulato. Tra il 10' ed il 30', infatti l'Etomilu Globo vinceva entrambi i parziali riportandosi con lo svantaggio appena sopra la doppia cifra (62-51) ed incrinando di quel poco che bastava le certezze dei padroni di casa.

Negli ultimi 10' però la Goldengas Senigallia ottimamente guidata da un Maddaloni in gran spolvero, autore di una gara da ben 24 punti sul referto, chiudeva definitivamente i giochi mettendo a segno un parziale di 24-11 che mandava le due squadre negli spogliatoi sul punteggio finale di 86-62.

Adesso per l'Etomilu Globo Giulianova un paio di giorni di riposo e poi gli ultimi allenamenti prima del definitivo "rompiamo le righe".



PALL. SENIGALLIA - ETOMILU GLOBO GIULIANOVA 86-62 (28-12, 44-29, 62-51)



Senigallia: Marinelli 10, Catalani 13, Barsanti 11, Maddaloni 24, Caverni 4, Pierantoni 1, Gnaccarini 11, Bertoni 5, Diotallevi, Pasquinelli 7. All. Valli

Giulianova: Matrone, Sacripante, Bartolozzi 7, Bartoli 10, De Angelis M. 10, De Angeluis S. 8, Cianella 7, Diener 6, Di Diomede, Gallerini 15. All. Francani