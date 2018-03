Mauro Pelaschier al Club Nautico di Pescara sabato 23 aprile

PESCARA. Serata da non perdere sabato 23 aprile a Pescara per gli appassionati della vela: ospite del Club Nautico sarà Mauro Pelaschier, volto simbolo della vela italiana, skipper di Azzurra di Cino Ricci. L'appuntamento si inserisce nel clima delle prime due tappe del Campionato zonale primaverile di Vela d'Altura organizzato dal Club Nautico Pescara con la partecipazione di una ventina di imbarcazioni.

Pelaschier è atteso alle 18 dal presidente del Club, Enzo Cirillo, e dalla vice presidente Alessandra Berghella per parlare delle sue avventure veliche, della Coppa America e della sua nuova passione, i Campionati di Vela d'Epoca. Dopo aver vinto numerosi titoli italiani e internazionali, nel 1983 ha raggiunto il massimo della popolarità come timoniere di Azzurra, la prima barca tricolore alla America's Cup, che lo ha voluto al comando nella sfida successiva a Perth nel 1987.

Negli anni successivi Pelaschier si è dedicato ai cabinati, senza dimenticare mai i monotipo e il match racing. Per quanto riguarda il Campionato Primaverile legato al "Marina di Pescara" gli equipaggi saranno impegnati domenica 24 aprile nella seconda giornata di regata, poi in tre regate costiere in collaborazione con la Lega Navale di Ortona e il Club Nautico di Vasto.

Le classifiche parziali, dopo la prima regata di domenica 17, vedono in testa Vag nella categoria Crociera Regata, Celeste 2 nella categoria Gran Crociera e High FIVe Baby nella categoria Mini Altura. Il Campionato Zonale d'Altura 2016 IX zona FIV rientra nel calendario allestito da Club Nautico di Pescara, Circolo velico "La Scuffia" di Pescara, Club Nautico di Vasto e LNI Sez. Ortona. Grandi soddisfazioni per il Club Nautico pescarese anche dai giovanissimi iscritti. Di recente il quindicenne Riccardo Lister è stato selezionato quale membro dell'Italian Laser Team ai prossimi Campionati Europei di Crozon Morgat, in Francia, dal 2 al 9 luglio e ai Mondiali, dal 30 luglio al 7 agosto, a Kiel, in Germania.