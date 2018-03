Basket. Vasto ko in casa del Valmontone. Play-out inevitabili

VALMONTONE. I padroni di casa partono alla grande: 3/3 dalla lunga distanza e vantaggio fino a +11(19-8) dopo i primi sei minuti di gioco durante i quali (dopo appena 3 minuti) esce dalla scena Luca di Tizio per un infortunio che non gli permetterà di rientrare e che allunga la lista dei presenti in infermeria per coach Luise che risale la china fino al sorpasso (23-26) dopo i primi due minuti del secondo quarto, a seguire prova l’allungo che supera la decina (+12:32-44), ma la tripla di Cecchetti apre un mini breack (10/2) che porta le squadre negli spogliatoi per il riposo lungo con +4(42-46) per Ierbs e compagni. Nel terzo quarto sono ancora le canotte rosse degli abruzzesi a fare la gara con un nuovo +10(49-59) che si dimezza (+5:57-62) all’inizio di un ultimo quarto che vede sotto canestro i soli uomini di coach Origlio che piazzano un 14-0(+9:71-62) con il quale il Valmontone chiude la pratica con largo anticipo sulla sirena finale. Il parziale ultimo quarto (22-4) racconta ampiamente come la panchina corta di coach Luise sia riuscita a giocare dando fondo a tutte le risorse possibili fortemente condizionate dall’assenza di Tracchi, dai postumi degli acciacchi fisici dei vari Cordici, Pace, Grassi, ecc. fino all’infortunio di Luca Di Tizio aspettando l’ultima giornata di campionato alla ricerca della miglior posizione possibile nella griglia play-out. Alcune certezze sono già blindate: Ortona in 6^ posizione, Giulianova in 11^, Valmontone in 12^ e Mola di Bari, relegata in ultima posizione, retrocede in Serie C. Mentre nella parte alta ci sono due coppie che occupano i primi quattro posti: Montegranaro (che giocherà in trasferta ad Ortona) e San Severo (che riceve il Porto Sant’Elpidio) per il 1° e 2° posto; Falconara (che va a Taranto) e Campli (che va a Martina Franca) per il 3° e 4°. Pescara (5^) riceve la retrocessa Mola di Bari sperando in un passo falso di Falconara per sfruttare al meglio il +1 negli scontri diretti, mentre con il Campli non avrebbe alcuna possibilità, nell’eventuale arrivo a 3 per la 3^, 4^ e 5^ posizione si rimanderebbe tutto alla classifica avulsa. Senigallia (che riceve il Giulianova già sotto… l’ombrellone) 7^ piazza con ottima possibilità di rimanerci, mentre il Bisceglie (che giocherà a Vasto), Porto Sant’Elpidio (che va a San Severo) e Monteroni (che riceve Valmontone) si giocano l’ultima piazza (8^) utile per il tabellone play off. Per quello che invece ci riguarda più direttamente, certo il Valmontone in 12^ posizione, Taranto (che riceve il Falconara), Martina Franca (che riceve Campli) e BCC Generazione Vincente VASTO BK (che riceve Bisceglie) si giocano la 13^, 14^ e 15^. I play out si giocheranno al meglio delle 5 gare: 12^ vs 15^ e 12^ vs 13^ il 1°, il 3, il 6, l’8 e l’11 maggio con le prime due e l’eventuale 5^ sul parquet della meglio classificata alla fine della 1^ Fase. Le combinazioni possibili sono molteplici: Vasto vince (13^), Taranto perde (14^), ma se Martina Franca vince (14^) e Taranto perde (15^); Taranto vince (13^) e Vasto vince (14^); Taranto perde (15^), Vasto perde (14^) e Martina Franca vince (13^) tenendo in considerazione scontri diretti e/o classifica avulsa per arrivi a pari punti a 2 e/o a 3 squadre: il tutto s.e.&.o.. Le gare dell’ultima giornata si giocano sabato 23 alle ore 20:30 e al PalaBCC non avranno validità gli abbonamenti perché il Presidente Giancarlo Spadaccini ha indetto, per l’occasione la Giornata Bianco-Rossa aspettando di conoscere il tabellone play out.



TABELLINO



VALMONTONE: Cianni 0, Perugino 0, DE FABRITIIS 19, REALI 10, Di Bello 4, PONGETTI 2, SCODAVOLPE 2, BISCONTI 17, Cecchetti 20, Martino 5. All.: Origlio.

VASTO: GRASSI 11, DIPIERRO 11, Marino 0, DI TIZIO 0, Ierbs 10, JOVANCIC 13, CASETTARI 10, Tabbi 7, Pace 4, Cordici 0. All. Luise.

Arbitri Alessandro Beffumo (MI) e Matteo Colombo (CO).

Parziali: 1°q 21-18; 2°q 42-46(21-28); 3°q 57-62(15-16); Finale 79-66(22-4).

VALMONTONE: T2p 16/33(48%); T3p 10/22(48%); TL 17/19(89%).

VASTO: T2p 17/40(43%); T3p 6/20(30%); TL 14/20(70%).

NOTE: Infortunio Di Tizio (3° minuto). Falli Antisportivi: Martino(12°:23-24) e Jovancic(13°:25-26).

Fallo Tecnico: Bisconti(17°:32-41).