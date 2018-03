Serie D. Il Chieti pareggia. Amiternina-San Nicolò 1-3. Ko Giulianova e Avezzano

FOLGORE VEREGRA-CHIETI 0-0



FOLGORE VEREGRA: Marani, Radchenko, Cardinali, Traini (28'st Sbarbati), Arcolai, Fuschi, Gentile, Rinaldi (10'st Mannoni), Pedalino, Nazziconi, Padovani (40'st Mandorlini). A disp: Osso, Giallonardi, Sako, Gasparotto, Piscitelli, Ciko. All.: Grilli

CHIETI: Fatone, Del Grosso, Di Rosa, Piccolo (46' Ewansiah), Sebastianelli, Mariani (28'st De Queiroz), Fiore, Varone, Dos Santos, Massimo, Comini (20'st Riccucci). A disp. Del Rossi, Pietrantonio, Varricchio, Bocchino, Zanetti, Vitale. All.: Marino



AMITERNINA-SAN NICOLO' 1-3



AMITERNINA: Di Vincenzo, Petrone, Santilli, Morra, Di Ciccio (30’ st De Santis Andrea), Lenart, Piccirilli (10’ st Di Alessandro Domenico), Marcotullio, Terriaca, D’Alessandris (41’ pt Giordano), Gizzi. A disposizione: Pantarotto, Tinari, Di Alessandro Marino, Di Poggiovalle, Pasqualone, Giorgi. Allenatore: Candido Di Felice

SAN NICOLO’ : Calore, Pretara, Mozzoni, Terrenzio, Rapino, Petronio, Massetti, De Santis Simone (14’ st Chiacchiarelli), D’Egidio (14’ st Donatangelo), Bucchi, Merlonghi (39’ st Moretti). A disposizione: Recchiuti, Brighi, Cichella, Casolla, De Carolis, Parker. Allenatore: Massimo Epifani

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Aucello e De Angelis)

RETI: pt 36’ Bucchi, 43’ Giordano; st 14’ Bucchi, 20’ Merlonghi

NOTE: ammoniti: Petrone, Di Vincenzo, De Santis Simone, Mozzoni, Merlonghi, Giordano e Terriaca

Angoli: 5-10. Recuperi: pt 1’ st 5’.



ISERNIA-AVEZZANO 2-1



GIULIANOVA-FERMANA 1-2



GIULIANOVA: Ursini; Perucca, Marzucco; Silvestri (31' st. Cerasi) Ferrante, Marini; Emili (17' st. Mastrilli), De Cerchio, Di Stefano (24' st. Rufo), Pellecchia, Giampaolo. A disp.: Mazzaccara, Sborgia, D'Antonio, Evangelisti, , Gelsi A., Mancini. All.: Dragone

FERMANA: Olczak; Senè, Iotti; Forò, Bossa, Urbinati; Valdes (17' st. Pero Nullo) Misin, Molinari (26' st. Cremona), Degano (33' st. Omiccioli), Russo. A disp.: Serpietri, Ficola, Passalacqua, Gregonelli, , Cossu, Di Federico. All.: Destro

ARBITRO: Rainone di Nola (Bocca-Caputo)

RETI: st. 9' Molinari (F), 20' aut. Marzucco (F), 27' Mastrilli (G)

AMMONITI: Perucca (G), De Cerchio (G), Russo (F)

NOTE: Spettatori 136, incasso di € 1.223,00, compresa la quota per abbonati. Angoli: 9-3 per la Fermana. Rec: pt. 2', st. 3'. Osservato 1' di raccoglimento per la scomparsa dell'ex segretario del Giulianova, Sergio D'Ottavio