Basket. Puglia ancora amara per il Giulianova. Martina Franca passa 60-52

MARTINA FRANCA.Ancora una volta la Puglia non ha portato fortuna all’Etomilu Globo Giulianova che nella gara valida per la terz’ultima giornata della regular season è uscita sconfitta dal parquet di Martina Franca con il punteggio finale di 60-52, al termine di una gara che, complice l’alta posta in palio, è stata costellata da molti errori.

Basse percentuali al tiro e molte palle perse hanno condizionato la partita della compagine giuliese scesa in quel di Martina Franca per conquistare la vittoria che sarebbe valsa la salvezza anticipata, ed invece ci sarà da soffrire ancora fino alla fine di questo incerto campionato.

Contro un avversario tutt’altro che trascendentale i giallorossi non hanno giocato la loro migliore pallacanestro stagionale litigando con il canestro per tutto il corso dei 40’ di gioco. I 52 punti messi a referto sono lo specchio di una gara tutta in salita, dove l’Etomilu Globo ha avuto due soli giocatori in doppia cifra: Gallerini con 13 punti e Bartoli, partito dalla panchina, con 10.

Dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio (17-17 al 10’) i giallorossi si sono trovati a rincorrere i padroni di casa per tutto il resto della gara non riuscendo a recuperare i 5-6 punti di vantaggio, che dal terzo quarto in poi la formazione di coach Ciaboco ha potuto gestire. Il 60-52 finale lascia i giallorossi giuliesi a quota 20 punti in classifica, due soli in più dell’Air Fire Valmontone, diretta inseguitrice.



MARTINA FRANCA - ETOMILU GLOBO GIULIANOVA 60-52 (17-17, 31-28, 48-40)

Martina Franca: Bergamin 8, Morgillo 15, Spera 12, Marisi 5, Marengo 9, Caroli , Lombardo NE, Cunico 7, Maritano 4, Semeraro NE. All. Ciaboco

Giulianova: Matrone 7, Sacripante 1, Diener 8, De Angelis 8, Gallerini 13, Cianella , Bartolozzi 5, Di Diomede NE, Bartoli 10, Scarpetti NE. All. Francani