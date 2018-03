Serie B. Il Lanciano dura soltanto mezzo tempo. L'Entella passa al Biondi 2-1

LANCIANO. Una Virtus Lanciano bella soltanto a tratti cede il passo 2-1 al Biondi alla Virtus Entella.

Pronti, via e subito doccia fredda per gli abruzzesi con il punto del vantaggio dell'Entella. Sugli sviluppi di un corner, grande intervento di Cragno sul colpo di testa di Ceccarelli ma Pellizzer da 2 passi è il più lesto di tutti ad approfittare della dormita della retroguardia rossonera. Rischio del Lanciano al 6' con una conclusione da fuori di Caputo (parata da Cragno, ndr), ma la reazione degli uomini di Maragliulo è veemente e porta subito all'1-1. Meravigliosa botta di Di Francesco sulla quale Paroni non può nulla. Dopo il pari 2 buone chance per il Lanciano al 14' e 17' con Rocca e Amenta che però non sorprendono l'estremo difensore ligure.

Al 21' Cutolo va vicino al 2-1 (conclusione parata ancora una volta dall'ottimo Cragno, ndr), ma il nuovo sorpasso è soltanto rinviato di 5 minuti. Bella azione di Caputo che innesca Cutolo che non sbaglia. Virtus Entella in vantaggio.

La reazione del Lanciano questa volta è confusa e porta a molto poco nei primi 45 di gioco. Da segnalare soltanto un tentativo con poca convinzione di Vitale che da fuori non inquadra lo specchio della porta. Prima del riposo è il turno di Marilungo che però non riesce a sorprendere Iacobucci.

Nella ripresa tanto nervosismo e pochi veri pericoli creati dai frentani, che hanno chiuso anche la gara in inferiorità numerica per rosso diretto a Bacinovic per un brutto fallo a centrocampo. Da annottare soltanto la clamorosa chance capitata a Vitale che dal limite da buona posizione ha colpito in pieno il palo a portiere battuto.



VIRTUS LANCIANO-VIRTUS ENTELLA 1-2 (primo tempo 1-2)



MARCATORI: 4'pt Pellizzer (En); 11'pt Di Francesco (La); 26'pt Cutolo (En).

VIRTUS LANCIANO (4-3-2-1): Cragno; Aquilanti, Rigione (14'pt Di Filippo), Amenta, Di Matteo; Rocca (9'st Bonazzoli), Bacinovic, Vitale; Marilungo, Di Francesco; Ferrari (25'st Turchi). A disposizione: Casadei, Di Nicola, Giandonato, Milinkovic, Padovan, Salviato. Allenatore: Maragliulo.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci; Iacoponi, Ceccarelli, Pellizzer, Sini; Palermo (36'st Coppola), Jadid (20'st Di Paola), Volpe; Costa Ferreira; Caputo, Cutolo (31'st Di Carmine). A disposizione: Paroni; Belli, Benedetti, Carvalho, Otin, Zanon. Allenatore: Aglietti.

ARBITRO: Riccardo Pinzani della sezione di Empoli (Fiore-Lanza).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 2.500 spettatori. Ammoniti: Aquilanti, Iacobucci, Iacoponi, Amenta, Coppola, Turchi. Espulsi: 32'st Bacinovic (La).



Andrea Sacchini