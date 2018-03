Basket. Alti e bassi Giulianova. Monteroni corsava 74-79

GIULIANOVA. Ritorno al PalaCastrum sfortunato per l'Etomilu Globo Giulianova che dopo più di un mese di insidiose trasferte, proprio sul parquet di casa ha dovuto cedere l'onore delle armi alla MD Quarta Monteroni, venuta a Giulianova per giocarsi le ultime cartucce in ottica play-off. Il 74-79 finale premia i ragazzi di coach Manfreda autori di un'ottima seconda parte di gara nella quale, mescolando le carte in difesa, hanno creato non pochi problemi ai giallorossi giuliesi.

Eppure la partita era iniziata sotto ben altri auspici. L'Etomilu Globo nel primo tempo è stata infatti la bella copia di quella vista nei secondi venti minuti, esprimendo una pallacanestro godibile ed efficace. Guidati da Diener (7 punti) e da Gallerini i giallorossi limitavano i due pericoli pubblici numero 1: Mocavero e Rodriguez, chiudendo il primo quarto avanti di 8 lunghezze (23-15).

Nella seconda frazione la storia non cambiava di molto. Gallerini in gran spolvero ed un preciso Bartoli creavano lo scompiglio nella difesa della formazione salentina che dall'altra parte del campo aveva grossi problemi a trovare la via del canestro. Con Mocavero fermo a soli 4 punti erano i soli Ingrosso (8) e Paiano a tenere a galla i gialloblù. Giulianova dalla sua controllava bene il ritmo incrementando il vantaggio fino al 43-31 che mandava le due formazioni negli spogliatoi.

Al ritorno in campo si assisteva però ad un drastico capovolgimento di copione. Monteroni dopo un paio di azioni di assestamento iniziava a macinare gioco e, guidata da unMocavero in gran spolvero che nel giro di pochi minuti passava da 4 a 14 punti sul suo tabellino, iniziava la rimonta. Il passaggio dalla difesa ad uomo alla zona match-up completava il quadro bagnando le polveri alle bocche da fuoco dell'Etomilu Globo che faticavano a trovare con continuità la via del canestro. Monteroni prendeva fiducia e dal -12 del primo tempo si portava a meno di un possesso di svantaggio (58-57 al 30').

All'inizio dell'ultimo quarto Ianuale segnava la tripla del sorpasso (58-60) poi ci pensava la coppia Mocavero-Rodriguez creare scompiglio nella difesa giallorossa che non riusciva ad avere la brillantezza dei primi 20'. Bartolozzi con paio di fiammate offensive e Gallerini provavano a riaprire il match ma gli ospiti non sbagliavano un colpo salendo anche sul +7 (68-75 al 38'). I tiri liberi degli ultimi minuti di gioco mettevano la parola fine (74-79) ad una gara che lascia non poco amaro in bocca all'Etomilu Globo Giulianova.



ETOMILU GLOBO GIULIANOVA - MD QUARTA MONTERONI 74-79 (23-15; 43-31; 58-57; 74-79)



Giulianova: Sacripante 2, Bartoli 16, Gallerini 20, Matrone 8, Diener 7, Cianella, Bartolozzi 15, Di Diomede, De Angelis 6, Magazzeni NE . All. Francani

Monteroni: Rodríguez 19, Mocavero 23, Ingrosso 8, Potì 10, Paiano 10, Martina 2, Prete, Serio, Leucci 2, Ianuale 7. Al. Manfreda