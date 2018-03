Serie D. Pari spettacolo tra Giulianova e Chieti. Ko Avezzano, San Nicolò e Amiternina

GIULIANOVA-CHIETI 3-3



GIULIANOVA: Proietti; Perucca, Sborgia; Vita (8' st. De Cerchio), Ferrante, Marini; Marzucco, Silvestri, Di Stefano (14' st. Alessandroni), Pellecchia, Emili (24' st. Mastrilli). A disp.: Ursini, D’Antonio, Gelsi, Cerasi, Evangelisti, Rufo. All.:Scarpantoni

CHIETI: De Deo; Del Grosso (41' st. Varricchio), Di Rosa; Piccolo (19' st. Ewanchina), Sbardella, Pietrantonio (38' st. Bocchino); Fiore, Varone, Dos Santos, Comini, Riccucci. A disp.: Del Rossi, Mariani, Zanetti, Lima Cresto, Macedo, Molenda. All. Marino

ARBITRO: Vitantonio di Brindisi (Pappagallo-Pedara)

RETI: pt. 9' Pellecchia (G), 30' Varone (C), 32' Di Stefano (G), 36' Fiore (C); st. 20' Riccucci (C), 33' Marzucco (G)

ESPULSO: 39' st. Alessandroni (G) per gomitata nei confronti di Del Grosso

AMMONITI: Sbardella (C), Di Stefano (G), Sborgia (G)

NOTE: Spett. 205, di cui 62 ospiti. Incasso totale di € 1.262,00, compresa la quota abbonamenti. Angoli: 11-2 per il Chieti. Rec: pt. 2'; st. 5'. Osservato 1' di raccoglimento per la scomparsa di Cesare Maldini



FANO-AVEZZANO 1-0



ISERNIA-SAN NICOLO' 1-0



ISERNIA: Maggi, Tuccia, Santoro, Fontana, Sabatino, Ruggieri, Giraldi, Simonetti, Capezzuto, Panico (41’ st Cantoro), Mingione. A disposizione: Schina, La Torre, Di Gregorio, Cirillo, Saltarin, Evacuo, Esposito, Evangelista. Allenatore: Carmelino Gioffrè

SAN NICOLO’: Calore, Pretara, Mozzoni, Brighi, Terrenzio, Petronio, D’Egidio (32’ st Massetti), Donatangelo (32’ st Cichella), Casolla (6’ st Moretti), Bucchi, Merlonghi. A disposizione: Recchiuti, Rapino, De Santis, Montanino, Chiacchiarelli, Parker. Allenatore: Massimo Epifani

ARBITRO: Gabriele Cascella di Bari (Pintaudi e Donatelli)

RETE: pt 6’ Panico (rig.)

NOTE: ammoniti Mingione, Simonetti, Ruggieri e Bucchi. Espulso, al 17’ st, Giraldi per doppia ammonizione. Allontanato, al 37’ st, l’allenatore dell’Isernia. Angoli: 1-0. Recuperi: pt 2’ st 5’.



AMITERNINA-JESINA 1-2



AMITERNINA: Di Vincenzo, Lenart, Gizzi, Santilli, De Santis, Piccirilli, Di Alessandro D., Terriaca, Marcotullio, Torbidone, Giordano. All. Di Felice

JESINA: Niosi, Calcina, Fatica, Tafani, Carnevali; Piersanti (Cameruccio), Arati, Frulla, Alessandroni (Cardinali), Pierandrei (Sassaroli), Trudo. All. Bugari

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore

RETI: 20’ pt Santilli autogol; 30’ st Torbidone; 47’ st Sassaroli