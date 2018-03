Basket. Il Giulianova si inchina alla Cestistica San Severo 75-61

SAN SEVERO. Per l'Etomilu Globo Giulianova l'ostacolo San Severo si è dimostrato troppo arduo da affrontare. La compagine di coach Francani è uscita infatti sconfitta dal parquet pugliese con il punteggio finale di 75-61, un -14 che punisce forse oltre misura i giallorossi giuliesi, giunti a questa importante sfida senza i due De Angelis: Simone alle prese con la riabilitazione post-intervento e Marco out proprio poco prima della partita, e con Gallerini in non perfette condizioni fisiche.

Quasi tutto lo svantaggio accumulato a fine gara è frutto del primo quarto di gioco dove i padroni di casa, con Ciribeni ed Ikangi sugli scudi, hanno impresso il loro marchio di fabbrica fatto di un attacco veloce preciso ed una difesa molto ben organizzata. Il -16 (22-6) che apriva il secondo quarto e di soli 6 punti messi a segno in 10' davano poche speranze di rimonta ad un''Etomilu Globo che comunque non tirava mai i remi in barca. Bartolozzi e Gallerini provavano a dare una scossa e questa si traduceva in un parziale di 14-20 che mandava le due squadre al riposo lungo sul 36-26.

Al rientro in campo però San Severo allungava con decisione. Ikangi saliva di livello ed i padroni di casa incrementavano il vantaggio fino al 62-40 del 30' che chiudeva di fatto la partita. L'ultimo quarto serviva infatti solo per arrotondare i tabellini personali fino al 75-61 che chiudeva la gara regalando alla formazione di Coen un importante successo in ottica prima posizione. Per Giulianova invece tutto è rivolto alla prossima gara contro Vasto dove si deciderà molto del campionato giallorosso.

CESTISTICA SAN SEVERO - ETOMILU GLOBO GIULIANOVA 75-61 (22-6, 36-26, 62-40)

San Severo: Marmugi 6, Quarisa 8, Ciribeni 18, Dimarco 6, Nongo Ikangi 16, Romano 2, Ricci 5, Cena, Scarponi 12, Verrone 2. All. Coen

Giulianova: Sacripante 8, Diener 6, Bartolozzi 12, Bartoli 12, Gallerini 12, Matrone 4, Cianella 5, Di Diomede 2, Scarpetti, De Angelis. All. Francani