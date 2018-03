Domenica nera per l'Abruzzo. ko Chieti, Giulianova, Avezzano, San Nicolò e Amiternina

MATELICA-CHIETI 3-0



MATELICA: Nobile, Girolamini (79’ Vallorani), Dano, Borghetti, Borgese, Gilardi, Giovannini, Esposito F., Jachetta (84’ Ilari), Esposito V. (79’ Frinconi), Bedin. (A disp.: Renzi, Ercoli, Boskovic, Ferretti, Perfetti, Sema). All Clementi.

CHIETI: Romaniello, Delgrosso, Mariani (46’ De Queiroz), Piccolo (65’ Molenda), Sbardella, Pietrantonio, Fiore (65’ Zanetti), Varone, Dos Santos, Comini, Riccucci. (A disp.: Del Rossi, Varricchio, Cresto, Di Rosa, De Deo, Ebwele). All. Marino.

Arbitro: Cascone di Nocera

Reti: 14’ Esposito V. (rig.), 46’ Esposito V., 52’ Esposito V. (rig.).

GIULIANOVA-SAMBENEDETTESE 0-1



GIULIANOVA: Proietti; Marini, Sborgia (43' st. Di Stefano); Straccia,

Ferrante, Sbaraglia; Pellecchia, De Cerchio, Emili, Giampaolo, Marzucco (33' st. Mastrilli). A disp.: Ursini, Perucca, Silvestri, Mancini, D’Antonio, Alessandroni, Rufo, . All.: Pisano - DT. Gelsi

SAMBENEDETTESE: Pegorin; Carminucci, Flavioni; Raparo, Salvatori, Conson; Titone (44' st. Forgione), Sabatino, Fioretti (15' st. Sorrentino), Candelori, Baldinini (34' st. Pezzotti). A disp.: Mazzoleni, Tagliaferri, Pettinelli, Barone, Gavoci, Montesi. All.: Palladini

ARBITRO: Tursi di Valdarno (Barsocchini-La Rosa)

RETI: pt. 2' Titone

AMMONITI: Straccia (G), Raparo (S), Ferrante (G), Marini (G).



VIS PESARO-AVEZZANO 4-2



VIS PESARO (4-1-3-2): Molinaro; Tombari, Labriola, Seye Mame, Procacci; Rossi; Rossoni, Ruci (25′ st Dadi), Giorno (33′ st Bugaro); Falomi (38′ st Fabbri), Costantino. A disp. Venturi, Margaglio, Costantini, Iovannisci, Candelori, Bartolini. All. Amaolo

AVEZZANO (4-2-3-1): D’Avino; N’diaye, Menna, Tabacco, Allepo; Censori, Sassarini (9′ st Puglia); Bisegna, Moro (6′ st Pollino), De Sanctis (27′ st Bittaye); Di Curzio. A disp. Di Girolamo, Marretti, Tariuc, Iommetti, Persia, Di Genova, Bittaye. All. Lucarelli

ARBITRO: Fusco di Brindisi

RETI: 2′ pt Bisegna, 3′ pt e 36′ pt Giorno, 12′ pt Falomi, 13′ st Costantino, 20′ st Di Curzio

NOTE: giornata piovosa, terreno di gioco pesante, spettatori 700 circa; espulso al 48′ st Fabbri per fallo di gioco; ammoniti Procacci, Rossoni, Allepo, Menna, De Sanctis, Censori, Di Curzio; angoli 2+5, recupero 2-5



FANO-SAN NICOLO' 3-0



ALMA JUVENTUS FANO: Marcantognini, Verruschi, Bartolini, Lunardini, Nodari, Dejori, Sivilla, Gregorini (34’ st Marconi), Gucci (18’ st Ambrosini), Borrelli, Marianeschi (29’ st Favo). A disposizione: Ottavi, Lucciarini, Sartori, Camilloni, Mei, Apezteguia. Allenatore: Marco Alessandrini

SAN NICOLO’: Calore, Pretara, Mozzoni, Terrenzio, Rapino (18’ st Brighi), Petronio, Massetti (18’ st Parker), Donatangelo, Moretti, Chiacchiarelli, Merlonghi (10’ st Casolla). A disposizione: D’Andrea, De Santis, Cichella, Di Giulio, Morelli, Orsini. Allenatore: Massimo Epifani

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti (Pedarra e Pappagallo)

RETI: pt 23’ Sivilla (rig.), 27’ Gucci; st 49’ Ambrosini

NOTE: ammoniti: Verruschi, Lunardini, Dejori, Terrenzio, Rapino, Bartolini. Espulso, al 39’ st, per doppia ammonizione, Lunardini. Angoli: 5-6. Recuperi: pt 0’ st 4’.



AMITERNINA-AGNONESE 2-3



AMITERNINA: Pantarotto, Di Paolo (1' s.t. Domenico Di Alessandro), Shipple, Mucciarelli, Di Ciccio, Marcotullio (22' s.t. Gizzi), Lenart, Petrone (39' s.t. Severini), Terriaca, Torbidone, D’Alessandris.

A DISP. Di Vincenzo, Santilli, Marino Di Alessandro, Morra, Piccirilli, Giordano.

ALL. Vincenzino Angelone

OLYMPIA AGNONESE: Mancino, Pifano, Litterio, Campanella, Castaldo, Manzo, Pejic (1' s.t. Conte Massi), Guadalupi, Castagna (1' s.t. Guida), Marolda (31' s.t. Chiocchia), Santoro.

A DISP. Leuci, Di Ronza, Martignetti, Di Lollo, D’Ambrosio, Cianci.

ALL. Giuseppe Di Meo

RETI: 31' p.t. Terriaca, 10' s.t. Santoro, 19' s.t. Marolda, 30' s.t. Santoro, 37' s.t. Terriaca

AMMONITI: Conte Massi, Santoro, Guadalupi, Marolda, Torbidone, Di Ciccio, Shipple, Lenart, Petrone

ESPULSI: 47' s.t. Chiocchia per doppia ammonizione

RECUPERO: p.t. 1', s.t. 5'

ARBITRO: Antonio Borriello di Torre del Greco

ASSISTENTI: Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Francesco Coppola di Caserta