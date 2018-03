Pallanuoto. Weekend perfetto per le 2 pescaresi. Vincono Pescara e Club Acquatico

PESCARA. Davvero un ottimo week end per la pallanuoto pescarese, fine settimana in cui hanno vinto tutte e anche in maniera convincente.

Serie B maschile, il Pescara Pallanuoto ha riscattato la sconfitta della settimana scorsa e ha battuto senza troppi problemi la romana Zero 9. Risultato che lascia poco spazio all'immaginazione (14-4), così come i parziali (4-1, 3-2, 5-1, 2-0), a segno 4 volte Giordano, 3 D'Aloisio, 2 Sarnicola e Ruscitti, 1 Gammelli, Di Nardo e Provenzano. Il commento dell'allenatore Yiannis Giannouris: “Sapevamo che Roma Zero 9 era una squadra pericolosa, al di là dei risultati che ha avuto finora Però siamo stati concentrati sin dall'inizio e credo che questa sia stata la nostra migliore partita fino ad oggi. Ci sono cose da migliorare e per questo serve seguire la strada del lavoro, creare il gruppo tra giovani e esperti, e questo ritengo sia l'obiettivo principale di questa stagione”.

Pescara all'immediato inseguimento delle leader Lazio e Bari.

Serie A2 donne, anche in questo caso un successo. Nel big match per la promozione che vedeva di fronte il Pescara Pallanuoto e la Racing Roma, hanno prevalso le biancazzurre grazie a una prestazione maiuscola. E' finita 18-10, parziali 3-0, 6-4, 3-5, 6-1, super Apilongo tra le marcatrici con 6 gol, quindi Ranalli 3, De Vincentiis 2, Invernizi, Di Claudio, Colletta 1. Il coach del Pescara Tommaso Cianfrone: “Era importante vincere e convincere e devo dire che le ragazze ci sono riuscite. Partita perfetta sotto tutti i punti di vista, qualche sbavatura solo nel terzo tempo ma nel complesso sono assolutamente soddisfatto . Ho potuto ruotare tutta la rosa a disposizione e questo è importante anche in proiezione futura”. Sis Roma al comando, appena dietro il Pescara insieme alla Roma Racing.

Ha avuto inizio anche il campionato Under15 donne: il Pescara Pallanuoto di coach Fabrizio D'Onofrio ha mandato ko il Perugia in trasferta con il risultato di 13-3.

Vittoria importante anche per il Club Aquatico Pescara contro il Modugno, battuto 11-5. Quella di oggi è stata la migliore prestazione stagionale dei pescaresi, che hanno dominato nei quattro parziali. Il gioco di squadra e la forte determinazione dei padroni di casa sono stati fondamentali per i tre punti. Migliore in campo Iervese, che ha siglato il poker.

“Possiamo dire che la gara di oggi segna un passaggio importante – spiega il team manager Maurizio Gobbi - è sicuramente la nostra migliore partita dal punto di vista caratteriale giocata con forte determinazione e dominando tutti e quattro i tempi. Tutta la squadra è stata all’altezza della situazione mantenendo sempre alto il ritmo dall’inizio alla fine. Il tecnico Vuckovic è molto soddisfatto. Ora ci attende però un ciclo molto faticoso, gare con le prime della classe, in cui dovremo cercare di conquistare qualche punto. Sabato prossimo saremo impegnato nella trasferta di Acilia contro la Fenice Roma, sulla carta è una partita proibitiva, ma il nostro impegno sarà al massimo”.