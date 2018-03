Lega Pro. Pomeriggio in agrodolce per le abruzzesi. Vince L'Aquila, male il Teramo

SAVONA-L'AQUILA 1-2



Reti: 12' Sandomenico; 1' s.t. Vannucci, 5's.t. De Sousa

SAVONA: Falcone, Rondanini (47' s.t. Morra), Vannucci, Cabeccia, Negro, Lulli (43' s.t. Pasqualini), Bationo (18' s.t. Dell' Agnello), Taddei, Cocuzza, Palumbo, Virdis. A disp.: Cincilla, Zigrossi, Steffè, Clematis, Gagliardi, Tassi, Placido, Bonavia; all. Riolfo

L' AQUILA: Scotti, Ligorio, Piva, Cosentini, Pesoli, Bansaja, Triarico (44' s.t. Di Mercurio), Mancini, Perna, De Sousa (20' s.t. Bulevardi), Sandomenico (48' s.t. Sanni). A disp.: Savelloni, Bigoni, Bruno, Milicevic, Stivaletta, Ceccarelli, Mancini; all. Perrone

Arbitro: Guida di Salerno (assistenti: Trovatelli di Pistoia e Selicato di Siena)

Note: espulso 52' s.t. Vannucci per fallo di reazione. Ammoniti 33' p.t. De Sousa per gioco falloso, 44' p.t. Scotti per c.n.r.; 3' s.t. Cosentini per gioco falloso, 22' s.t. Palumbo per gioco falloso. Tiri in porta: 9-5; tiri fuori: 7-4, Calci d'angolo: 11-3. Fuorigioco: 2-6. Recupero: 1' e 9'. Spettatori 613 (incasso 2.167 euro)



LUPA ROMA-TERAMO 1-0



LUPA ROMA (3-4-1-2): Anedda, Pasqualoni, Sembroni, Sfanò; Daffara (84′Losi), Zappacosta, Volpe (Cap.), Malaccari; Belkaid (62′ Perrulli); Tulli (51′Tajarol), Fofana. A disp.: Di Mario, Ferrari, D’Agostino, Cristiano, Ricci, Leccese, Cianfriglia. All.: Cucciari.

TERAMO CALCIO (4-4-2): Tonti, Scipioni (73′ Moreo), Caidi, Speranza (Cap.), Perrotta (86′ Cecchini); Cruciani, Amadio (V.C.), Cenciarelli (67′ Paolucci), Di Paolantonio; Forte, Le Noci. A disp.: Narduzzo, Brugaletta, Prezioso, Palma, Monni. All.: Vivarini.

Arbitro: Giovanni Nicoletti di Catanzaro.

Assistenti: Cordeschi di Isernia e Sartori di Padova.

Marcatori: 71′Fofana rig.

Ammoniti: Tulli (L), Scipioni (T), Cruciani (T), Malaccari (L), Paolucci (T).

Spettatori: 400 circa (152 da Teramo).

Note: recupero (1′pt; 4′st).