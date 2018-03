Serie D. Ok Giulianova e Amiternina. Pari Chieti. Male San Nicolò e Avezzano

MONTICELLI-CHIETI 2-2



Marcatori: 44′ pt. Dos Santos (C), 5′ st. e 45’+4 st. Sosi (M), 28′ st. Sbardella (C)

MONTICELLI (4-3-3): Mecca; Vallorani, Sosi, Adamoli, Matinata; Triani (34′ st. Oddi), Alijevic, Gesué (41′ st. Ippolito); Petrucci, Filiaggi, Margarita (18′ st. Galli).

A disposizione:Orsini, Stangoni, Ricci, Ippolito, Poli, Funari, Giorgi.

Allenatore: Nico Stallone.

CHIETI (4-2-3-1): Romaniello; Del Grosso, Mariani, Sbardella, Pietrantonio; Massimo (27′ st. Varone), Piccolo (34′ st. Lima Cresto); Riccucci, Comini, Fiore; Dos Santos (45’+1 st. Varricchio), .

A disposione: De Deo, De Queiroz, Ewansiha, Ebwele, Sebastianelli, Bocchino.

Allenatore: Umberto Marino.



GIULIANOVA-RECANATESE 1-0



GIULIANOVA: Proietti; D'Antonio (11' st. Marzucco), Ferrante, Sbaraglia, Marini; ; Straccia, De Cerchio (36' st. Gelsi A.); Pellecchia, Emili, Giampaolo; Rufo (26' st. Sborgia). A disp.: Ursini, Perucca, Silvestri, Mastrilli, Cerasi, Di Stefano. All.: Orsini (Pisano squalificato). DT. Gelsi

RECANATESE: Verdicchio; Rapaccini (21' st. Camara), Patrizi, Falco, Shongo Teneman; Angelilli, Gallo, Cianni, Mariani (26' st. Garcia); Miani, Murano(43’ st Agostinelli) A disp.: Cartechini, Globoki, Francesconi, Guzzini, Rinaldi, Latini. All.: Mecomonaco

ARBITRO: Votta di Moliterno (Dell'Olio-Filannino)

RETE: st. 4' Giampaolo

AMMONITI: Emili (G), D'Antonio (G), Falco (R), Straccia (G), Gallo (R), De Cerchio (G), Angelilli (R).

NOTE: Spettatori 323, con sparuta rappresentanza ospite.



CAMPOBASSO-AVEZZANO 3-1



Campobasso: Grillo, Lenoci, Raho, Bontà (83′ Lucchese), Ferrani, Di Pasquale (68′ Grazioso), Rinaldi, Lanzillotta (68′ Gattari), Alessandro, Todino, Gabrielloni. A disp. Capuano, Corbo, Ferrarese, Progna, Tascini, Aquino. All. Massimiliano FAVO.

Avezzano: D’Avino, Menna (70′ Ndiaye), Aleppo, Sassarini, Venditti, Tabacco, Puglia (54′ Bittaye), Tariuc (54′ Di Curzio), Moro, Iommetti, De Sanctis. A disp. Di Girolamo, Marretti, Censori, Bisegna, Persia, Pollino. All. Alessandro LUCARELLI.

Reti: 20′ Gabrielloni, 51′ Alessandro, 62′ Moro, 93′ Grazioso.

Ammoniti: Di Pasquale, Iommetta, Ndiaye

Arbitro: Giorgio Piacenza della sezione di Bari



VIS PESARO-SAN NICOLO' 1-0



VIS PESARO (4-1-3-2): Molinaro; Tombari, Labriola, Seye Mame, Procacci; Rossi; Rossoni, Dadi (21′ st Ruci), Giorno; Bartolini (40′ st Fabbri), Falomi (19′ st Costantino). A disp. Venturi, Margaglio, Iovannisci, Candelori, Bugaro, Costantini, Costantino. All. Amaolo

SAN NICOLO’ (4-4-2): Calore; Cerqueti (12′ st D’Egidio), Rapino, Brighi A., Pretara; Chiacchiarelli (29′ st Moretti), Petronio, Donatangelo, Mozzoni; Bucchi (40′ st Casolla), Merlonghi. A disp. Ricci, Terrenzio, De Santis, Cichella, Morelli, Parker. All. Epifani

ARBITRO: Maninetti di Lovere

RETE: 23′ st Costantino

NOTE: giornata soleggiata, terreno di gioco non in perfette condizioni, spettatori circa; espulso al 24′ st Rapino per fallo da ultimo uomo; ammoniti Molinaro, Tombari, Procacci, Dadi, Petronio, Moretti; angoli 3-3, recupero 2+5



ISERNIA-AMITERNINA 0-3



ISERNIA: Schina, Mancino, Tuccia (1’ s.t. Evacuo), Simonetti, Sabatino, Ruggieri, Mingione, Fontana, Cantoro, Panico (35’ s.t. Giraldi), Saltarin (12’ s.t. Evangelista).

A DISP. Maggi, Potena, Santoro, Capezzuto, Cifelli, Di Gregorio.

ALL. Pierluigi De Bellis

AMITERNINA: Di Vincenzo, Gizzi, Di Paolo, Mucciarelli, Di Ciccio, Marcotullio, Domenico Di Alessandro (44’ s.t. Morra), Lenart, Terriaca, Torbidone (29’ s.t. Shipple), Giordano (32’ s.t. Marino Di Alessandro).

A DISP. Pantarotto, Santilli, Severini, Petrone, Tinari.

ALL. Vincenzino Angelone

ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo

ASSISTENTI: Amedeo Fine di Battipaglia e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata

RETI: 20’ p.t. Torbidone, 35’ p.t. Terriaca

AMMONITI: Panico, Mancino, Evacuo, Terriaca

RECUPERO: p.t. 0’, s.t. 4’