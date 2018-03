Basket. Tempo di derby in Serie A2. Domani c'è l'attesissimo Chieti-Roseto

ROSETO. L’attuale classifica e da quanto emerso nell’ultimo turno infrasettimanale, vede oggi gli Sharks favoriti. La Proger ha finito così male a Trieste e gli Squali, pur privi degli acciaccati Ferraro e Marini, al contrario, hanno nel finale tanto dominato la derelitta Legnano che sarebbe facilissimo, stando a queste due elementari constatazioni, scivolare nel pessimismo più cupo. Ma questo è un derby e come in tanti altri derby i pronostici spesso inducono i favoriti a sentirsi troppo belli e, misteriosamente, vulnerabili dagli strali della più cupa scaramanzia.

Va detto, inoltre, che quella vista nell’ultimo quarto di Trieste è una Proger troppo brutta per essere vera. Lo stesso Massimo Galli è il primo ha non non voler troppo insistere sulle ragioni di una brutta prestazione, mostrando di essere tutto proiettato verso l’appuntamento di domenica: “Veniamo da due sconfitte consecutive, con Mantova e con Trieste, molto diverse tra loro. Avremmo voluto affrontare questo derby con alle spalle una maggiore tranquillità di classifica ma a questo punto della stagione ogni partita vale tantissimo. Conosciamo l’importanza di questo derby, soprattutto perché abbiamo bisogno di fare punti e pur avendo grande rispetto per Roseto che sta facendo un gran campionato e che probabilmente è la squadra con più talento individuale della lega, ci faremo trovare pronti e carichi per giocare una grande partita e regalare una bella soddisfazione ai tifosi. Domenica dovremo essere pronti ad affrontare una battaglia che ci impegnerà fisicamente e mentalmente. Abbiamo poco tempo per preparare la gara ma ce lo faremo bastare sia per ricaricare le energie spese che per organizzarci al meglio”. A far da coro al coach è la voce ferma e compunta di capitan Sergio, uomo a cui non piace far proclami ma che preferisce far fede solo sul lavoro e sulla concentrazione: “Come già sapevamo dall’esperienza fatta nel girone di andata, questo è il periodo più duro e sofferto del nostro calendario. Siamo, purtroppo, ancora costretti a guardarci le spalle e ci resta il rammarico che con un paio di vittorie in più, sfuggiteci banalmente nei finali, oggi saremmo molto più tranquilli e rilassati. Dispiace di non essere riusciti ad ottenere un risultato utile a Trieste perché in alcuni tratti della gara vincere era parsa un’ipotesi praticabile e raggiungibile. Ora, però, siamo concentratissimi sul derby e anche se non abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa gara, abbiamo lavorato molto per essere pronti ad affrontare questo impegno, per noi doppiamente importante, sia perché ci servono ad ogni costo i due punti, sia perché questa è in assoluto la gara più importante delll’anno. Roseto è una squadra che merita rispetto, che sta facendo molto bene e che ha nella coppia di americani il suo punto di forza. Una squadra fisica che gioca a ritmi molto alti e che ci obbligherà ad una sfida sicuramente non facile ma come detto ci servono i due punti e lotteremo fino alla morte per prenderceli”.

Gasatissimo, e non potrebbe essere diversamente, è l’ambiente rosetano che si gode la quinta piazza della classifica a soli quattro punti dalla vetta, dopo aver piazzato a Legnano la terza vittoria consecutiva. Tony Trullo non si nasconde e vede sempre più vicine le ambizioni di playoff per un Roseto, allo stato attuale, in una condizione di forma non inferiore a quella di nessun altro roster del girone: “Vincere a Legnano ha significato molto per noi, sia perché siamo scesi in campo privi di due giocatori importanti come Marini e Ferraro, sia perché ora i punti in classifica sono ben 28. La squadra non ha mai mollato, dimostrando tutte le sue potenzialità, anche in momenti difficili. A questo punto è lecito e doveroso lottare per provare ad entrare nei playoff. Non sarà facile dato che ci sono molte squadre in corsa, compresa Ferrara che, dopo i rinforzi di mercato, ha la qualità per risalire la classifica. Dovremo essere bravi a giocare tutte le partite come se fossero finali, a cominciare da quella di domenica con Chieti, sperando di recuperare Marini e Ferraro in tempo”.

Al di là delle dichiarazioni di prammatica, di certo si assisterà ad una sfida tattica di rilievo, essendo di fronte due squadre con diverse e contrastanti filosofie di gioco. Roseto ha costruito la sua eccellente classifica sula fase offensiva, potendo contare su quello che di gran lunga è il primo attacco del girone (82,6 pm), mentre Chieti, insieme a Bologna, vanta la difesa meno perforata del campionato (71,9 pm).

Palla a 2 domani (domenica) alle ore 17,00 al PalaTricalle di Chieti.