Basket. Momento no per il Giulianova. Secondo ko di fila a Montegranaro

MONTEGRANARO. Seconda sconfitta consecutiva per l'Etomilu Globo Giulianova che sul campo di Montegranaro è stata battuta dalla locale formazione di coach Steffè con il punteggio finale di 84-66. Un -18 che però non rende giustizia ai giallorossi ampiamente in partita per più di 30' di gioco, almeno fin quando la stanchezza non ha fatto capolino facendo aumentare lo svantaggio. Tra i giallorossi ottime prestazioni per il terzettoGallerini-Bartoli-Diener, autore di 44 punti sui 66 di squadra, e per il neo acquisto Ferdinando Matrone, che nonostante i pochi allenamento sulle gambe, ha messo a tabellino una doppia-doppia da 18 punti e 10 rimbalzi, a dimostrazione di poter essere molto utile nel prosieguo del campionato.

Sul fronte infermeria da segnalare l'assenza dal basket giocato di Simone De Angelis tenuto ai box a scopo precauzionale per recuperare i problemi avuti in settimana al ginocchio operato ad ottobre, ma da rimarcare il ritorno tra gli effettivi di Marco De Angelis, in campo per 15' dopo quasi due mesi di assenza per infortunio. Il suo recupero aggiunge una pedina fondamentale allo scacchiere tattico di coachFrancani, specie in vista di un girone di ritorno che si preannuncia particolarmente interessante.

Per tornare alla gara l'Etomilu Globo ha lottato ad armi pari contro una Poderosa Montegranaro desiderosa di riscattare la sconfitta di sette giorni fa. I giuliesi sono stati bravi nel corso dei primi 30' di gioco a rimanere in scia ai marchigiani rintuzzando tutti i tentativi di fuga degli uomini di Steffè. Il break decisivo avveniva ad inizio ultima frazione quando Montegranaro stringeva le maglie in difesa, concedendo solo 7 punti a Gallerini e soci, mentre in attacco, guidata da un positivo Di Trani, trovava soluzioni ad alta percentuale che ampliavano il vantaggio fino al 84-66 che chiudeva la gara.



PODEROSA MONTEGRANARO - ETOMILU GLOBO GIULIANOVA 84-66 (25-20; 41-38; 65-59)

Montegranaro: Sanna 16, Rossi 18, Broglia 5, Di Trani 17, Rosignoli 13, Fabi 2, Gatti 11, Marzullo , Barbante , Trionfo 2. All. Steffè

Giulianova: Sacripante , Diener 14, Bartoli 13, Gallerini 17, Matrone 18, De Angelis S. NE, Cianella 2, Di Diomede 1, Scarpetti NE, De Angelis M. 1. All. Francani